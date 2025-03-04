ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada ve Meksika ve Çin'e yönelik tarifeleri devreye girerken, Çin misilleme adımı açıkladı. Invesco, Columbia Threadneedle ile Mount Lucas Management, ticaret savaşının doları daha da zayıflatacağı endişesiyle rezerv para birimi aleyhinde pozisyon almaya başladı. Peki Dolar, Euro döviz kuru bugün ne kadar, kaç lira oldu? İşte 4 Mart döviz kuru fiyatları.