Döviz piyasasındaki hareketlilik devam ederken, dolar yükseliş seviyelerde işlem görmeyi sürdürüyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Merkez Bankası’nın faiz politikaları, dolar ve euro kurlarında dalgalanmaya neden oluyor. Piyasalarda ticaret savaşlarının etkisi hissedilirken, döviz kurunda ibre yukarı yönlü. Peki, bugün dolar kaç lira? Euro ve sterlin fiyatlarında son durum ne? 4 Mart 2025 itibarıyla güncel döviz kurları ve detayları...
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada ve Meksika ve Çin'e yönelik tarifeleri devreye girerken, Çin misilleme adımı açıkladı. Invesco, Columbia Threadneedle ile Mount Lucas Management, ticaret savaşının doları daha da zayıflatacağı endişesiyle rezerv para birimi aleyhinde pozisyon almaya başladı. Peki Dolar, Euro döviz kuru bugün ne kadar, kaç lira oldu? İşte 4 Mart döviz kuru fiyatları.
Dolar ne kadar?
Güncel döviz kurlarına göre, 4 Mart 2025 tarihinde 1 ABD Doları 36,4698 TL seviyesinden işlem görüyor.
Euro ne kadar?
Bugün Euro ise 38,2775 TL seviyesinden işlem görüyor.
İngiliz Sterlini ne kadar?
İngiliz Sterlini 46,3447 TL’den işlem görüyor.
Ruble ne kadar?
Ruble 0,4072 TL’den işlem görüyor.
Döviz kurları, piyasa koşullarına bağlı olarak sürekli değişim göstermektedir. Bu nedenle, en güncel ve doğru bilgiler için güvenilir finansal kaynakları takip etmek önemlidir.