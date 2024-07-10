"Dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dul ve yetim maaşlarının ne kadar olduğu, emekli zammı sonrasında birçok kişi tarafından merak ediliyor. Dul ve yetim aylığı, vefat eden sigortalının emekli maaşına göre hesaplanıyor. Peki, 2024 Temmuz zammı ardından dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? İşte merak edilen detaylar...

1 / 5 "Dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz ayı dul ve yetim maaşı ayın kaçında yatacak 2024?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimin aylıklarını ilgilendiren zam oranı belli oldu. Dul ve yetimleri aylıklarına yüzde 24.73 oranında zam yapıldı. Peki, Dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz ayı dul ve yetim maaşı ayın kaçında yatacak 2024?

2 / 5 DUL VE YETİM MAAŞLARI NE KADAR OLDU? Temmuz ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla memur ve memur emeklisinin maaş artış oranı da netleşti.

3 / 5 Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı yüzde 24,73, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise yüzde 19,31 oranında gerçekleşti.

4 / 5 Yeni temmuz zammı kapsamında yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş en düşük 3930,50 oranında hissesi olan bir kişi en düşük 7859 TL, Yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alan bir kişininn ise en düşük 10039,0 TL alması bekleniyor.