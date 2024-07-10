|
Özgün

Dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz ayı dul ve yetim maaşı ayın kaçında yatacak 2024?

14:30 - 10/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

"Dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dul ve yetim maaşlarının ne kadar olduğu, emekli zammı sonrasında birçok kişi tarafından merak ediliyor. Dul ve yetim aylığı, vefat eden sigortalının emekli maaşına göre hesaplanıyor. Peki, 2024 Temmuz zammı ardından dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? İşte merak edilen detaylar...

1/ 5

"Dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz ayı dul ve yetim maaşı ayın kaçında yatacak 2024?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimin aylıklarını ilgilendiren zam oranı belli oldu. Dul ve yetimleri aylıklarına yüzde 24.73 oranında zam yapıldı. Peki, Dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz ayı dul ve yetim maaşı ayın kaçında yatacak 2024?

2/ 5

DUL VE YETİM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Temmuz ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla memur ve memur emeklisinin maaş artış oranı da netleşti.

3/ 5

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı yüzde 24,73, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise yüzde 19,31 oranında gerçekleşti.

4/ 5

Yeni temmuz zammı kapsamında yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş en düşük 3930,50 oranında hissesi olan bir kişi en düşük 7859 TL, Yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alan bir kişininn ise en düşük 10039,0 TL alması bekleniyor.

5/ 5

Yeni dul ve yetim aylığı tutarları Bakanlık tarafından katsayının belirlenmesinden sonra belli olacak.

#dul ve yetim aylığı
#dul ve yetim maaşı
#temmuz ayı zamlı ödeme listesi
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu'daki 312 projeye 151 milyon lira hibe desteği