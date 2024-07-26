Dünyada ölümle sonuçlanan en büyük doğal afetler! 18 ay içinde 50 milyondan fazla insan...

Dünyanın kendi içindeki basit değişimleri veya dönüşümleri, insanlar için çok kötü sonuçlara yol açabilir. Depremler, kasırgalar, kuraklıklar... İnsanlık tarihinde, birçok doğal afet büyük yıkımlara neden olmuştur. İşte dünya tarihinde gerçekleşmiş en büyük 10 doğal afet...
Doğal afetler, insanlık tarihinde büyük yıkımlara ve kayıplara yol açmıştır. İşte dünyada gerçekleşmiş en büyük 10 doğal afet...
1- 2004 Sumatra Tsunamisi
Tarihin gördüğü en büyük tsunami bizim yüzyılımızda yaşandığından hepimiz buna şahit olduk. 2004 yılında Hint Okyanusu’ndaki Sumatra Adası açıklarındaki 9.0 büyüklüğündeki deprem sonunda 2 milyona yakın insan evsiz kaldı ve 230.000 kişi hayatını kaybetti.
2- 1815 Tambora Volkanı Patlaması
10 Nisan 1815 yılında Endonezya’nın Sumbawa Adası’ndaki Tambora Volkanı’nın patlaması sonucu lavlar püskürtmeler sonucunda 12.000 kişi hayatını kaybetmiş, daha sonra kül serpintisi nedeniyle tarımın bitmesiyle 90.000’den fazla kişi ölmüştür. Patlama nedeniyle o sene Kuzey Yarım Küre’de yaz yaşanmamış ve bu nedenle tarım faaliyetleri tamamen durmuştur.
3- 1970 Bhola Kasırgası
500.000’e yakın insanın ölümüne neden olan ve 1970 yılında gerçekleşen ve şimdiye kadar ki bilinen en ölümcül kasırga olan Bhola o dönemde Pakistan ve Bangladeş’in büyük bir kısmını vurdu. Geçtiği yerlerde evlerin %80’I yok oldu ve 3,5 milyon kişi bu kasırgadan etkilendi.
4- 1960 Şili Depremi
Bizim de acı tecrübelerle yıkıcılığını öğrendiğimiz deprem aslında dünyanın en doğal faaliyetlerinden biridir. Bilinen en büyük deprem ise 22 Mayıs 1960’da Şili’de gerçekleşmiştir. Bu depremde yaklaşık 1,000 ila 6,000 kişi hayatını kaybetmiştir.
5- 1972 İran Kar Fırtınası
1972 yılında İran’da 4000 kişinin ölümününe neden olan kar fırtınası tam 200 köyü haritadan sildi. 3 Şubat’ta başlayan hava olayı 9 Şubat’ta bittiğinde kar kalınlığı 8 metreyi bulunuyordu. Tarihe bilinen en ölümcül tipi olarak geçti.
6- 1920 Çin Toprak Kayması
16 Aralık 1920 tarihinde meydana gelen, Richter ölçeğine göre 8,5 büyüklüğünde bir depren nedeniyle Çin’in Kansu eyaletinde çok büyük bir toprak kayması yaşandı ve insanlar ne olduğunu bile anlamadan tonlarca toprak yığını altında hayatını kaybetti. 200.000 kişinin can verdiği olay tarihin en büyük toprak kayması felaketiydi.
7- Shaanxi Depremi
Bu kent, bundan tam 461 yıl önce insanlık tarihinin gördüğü en büyük depremlerden birini yaşadı. 23 Ocak 1556'da Kuzey Çin'de gerçekleşen, 8 ölçeğindeki depremde tam 830.000 kişi hayatını kaybetti.
8- Mısır ve Suriye Depremi
Şu sıralar hiç de doğal olmayan felaketlerle uğraşan iki Ortadoğu ülkesi, tam 800 yıl önce ortak bir acıyı paylaştı. 5 Temmuz 1201 yılında gerçekleşen deprem, şu ana kadar kaydedilmiş olan en ölümcül depremlerden biri olarak tarihe geçti. İki ülkede birden birer milyonu aşkın insan hayatını kaybetti.
9- İrlanda Patates Kıtlığı (Büyük Kıtlık)
İrlanda'da 1845-1852 yılları arasında yaşanan patates kıtlığı, ülke nüfusunun dörtte birinin hayatını kaybetmesine sebep olmuş. 7 yılda tam 1 milyon insan.
10- İspanyol Gribi
Ne deprem ne hortum ne sel ne de kuraklık... İnsanlık tarihinin yaşadığı en ölümcül doğal felaket, İspanyol gribi. 1918-1919 yıllarında yaşanan bu felaket salgını, ticaret gemileri ile neredeyse tüm dünyaya yayıldı. En çok ölüme Hindistan'da sebep olan İspanyol gribi (16 Milyon insan), Amerika'da bile 650.000 kişiyi öldürdü ve tüm dünyada 50 milyonu aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.