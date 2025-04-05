Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu: Türkiye TCG ANADOLU ile listede fırtına estirdi

2025 yılı verileriyle hazırlanan en güçlü donanmalar listesi yayımlandı ve Türkiye, köklü deniz kuvvetlerini geride bırakarak önemli bir sıçrama gerçekleştirdi. Listede, dünya genelindeki en büyük deniz gücü sahipleri sıralanırken, Türkiye'nin stratejik yatırımlarla güçlendirdiği donanması, dikkat çekici bir başarıya imza attı. İşte, 2025 yılı itibariyle denizlerdeki en büyük güçler ve sıralamaları...
2025 yılı itibariyle Global Firepower tarafından yapılan araştırmaya göre, dünyanın en güçlü deniz kuvvetlerine sahip ülkeler açıklandı. Listenin zirvesinde Çin yer alırken, onu ABD ve Rusya takip etti. Türkiye ise, önemli deniz gücü yatırımlarıyla birçok Avrupa ülkesini geride bırakarak dikkat çekici bir sıralama elde etti. Peki Türkiye, bu prestijli listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte, 2025 yılı itibariyle dünyanın en güçlü donanmaları ve sıralamaları...
30 Filipinler - 113
29 Katar - 115
28 Bangladeş - 118
27 Pakistan - 121
26 Kuveyt - 123
25 Fransa - 129
24 Şili - 130
23 Nijerya - 133
22 Mısır - 150
21 İspanya - 152
20 Japonya - 159
19 Meksika - 167
18 Birleşik Arap Emirlikleri - 181
17 TÜRKİYE - 182
15 Portekiz - 194
14 İtalya - 196
13 Kuzey Kore - 207
12 Güney Kore - 227
11 Myanmar - 232
10 Kolombiya - 233
9 Finlandiya - 264
8 Sri Lanka - 270
7 Tayland - 293
6 Hindistan - 293
5 İsveç - 308
4 Endonezya - 331
3 Rusya - 419
2 Amerika Birleşik Devletleri - 440
1 Çin - 754