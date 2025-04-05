Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu: Türkiye TCG ANADOLU ile listede fırtına estirdi

2025 yılı itibariyle Global Firepower tarafından yapılan araştırmaya göre, dünyanın en güçlü deniz kuvvetlerine sahip ülkeler açıklandı. Listenin zirvesinde Çin yer alırken, onu ABD ve Rusya takip etti. Türkiye ise, önemli deniz gücü yatırımlarıyla birçok Avrupa ülkesini geride bırakarak dikkat çekici bir sıralama elde etti. Peki Türkiye, bu prestijli listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte, 2025 yılı itibariyle dünyanın en güçlü donanmaları ve sıralamaları...