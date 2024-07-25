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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı: Türkiye adım adım zirveye geliyor! İşte 2024 güncel sıralama...

12:22 - 25/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralaması, 2024 yılının başı itibarıyla güncellendi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Global Firepower tarafından yapılan araştırma sonucunda, 2024 yılının en güçlü hava kuvvetleri orduları listesi belli oldu. 145 ülkeyi kapsayan bu araştırmada, avcı uçakları, eğitim uçakları, nakliye araçları, özel bombardıman uçakları, kara saldırı uçakları ve özel görev platformları gibi birçok bireysel faktör değerlendirildi. Türkiye ise 2024 yılı araştırma sonucuna göre 2 sıra yükseldi. İşte 2024 yılına ait dünyanın en güçlü 145 hava kuvvetleri ordusu sıralaması.

1/ 100

"Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?" sorusu, ABD merkezli Global Firepower adlı internet sitesi tarafından yanıtlandı. Ülkelerin askeri gücünü analiz eden sitenin verilerine göre, Türkiye iki basamak birden yükseldi. Peki, Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi...

2/ 100

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ GÜNCEL LİSTE

100- TACİKİSTAN

3/ 100

99 KAMBOÇYA

4/ 100

98 BELÇİKA

5/ 100

97 SENEGAL

6/ 100

96 PANAMA

7/ 100

95 GUATEMALA

8/ 100

94 KAMERUN

9/ 100

93 SLOVAKYA

10/ 100

92 YENİ ZELANDA

11/ 100

91 BOSNA HERSEK

12/ 100

90 UGANDA

13/ 100

89 TÜRKMENİSTAN

14/ 100

88 LAOS

15/ 100

87 FİNLANDİYA

16/ 100

86 BULGARİSTAN

17/ 100

85- ZİMBABVE

18/ 100

84- ZAMBİYA

19/ 100

83- EL SALVADOR

20/ 100

82 - UMMAN

21/ 100

81 - ETİYOPYA

22/ 100

80 – Libya

23/ 100

79 - Kongo

24/ 100

78 Bolivya

25/ 100

77 Çekya

26/ 100

76 Danimarka

27/ 100

75 Ermenistan

28/ 100

74 Norveç

29/ 100

73 Portekiz

30/ 100

72 Macaristan

31/ 100

71 İsviçre

32/ 100

70 Gürcistan

33/ 100

69 Sırbistan

34/ 100

68 Dominik Cumhuriyeti

35/ 100

67 Malezya

36/ 100

66 Ekvador

37/ 100

65 Hırvatistan

38/ 100

64 İsveç

39/ 100

63 Nijerya

40/ 100

62 Sri Lanka

41/ 100

61 Kuveyt

42/ 100

60 Yemen

43/ 100

59 Sudan

44/ 100

58 Belarus

45/ 100

57 Hollanda

46/ 100

56 Avusturya

47/ 100

55 Romanya

48/ 100

54 Katar

49/ 100

53 Lübnan

50/ 100

52 Fas

51/ 100

51 Bangladeş

52/ 100

50 Bahreyn

53/ 100

49 Venezuela

54/ 100

48 Kazakistan

55/ 100

47 Avustralya

56/ 100

46 Myanmar

57/ 100

45 Şili

58/ 100

44 Azerbaycan

59/ 100

43 Singapur

60/ 100

42 Kenya

61/ 100

41 Arjantin

62/ 100

40 Güney Afrika

63/ 100

39 Peru

64/ 100

38 Vietnam

65/ 100

37 Özbekistan

66/ 100

36 Tunus

67/ 100

35 Filipinler

68/ 100

34 Angola

69/ 100

33 İspanya

70/ 100

32 İran

71/ 100

31 Ukrayna

72/ 100

30 Kanada

73/ 100

28 Ürdün

74/ 100

27 – Suriye

75/ 100

26 – Meksika

76/ 100

25 Brezilya

77/ 100

24 – Irak

78/ 100

23 – Kuzey Kore

79/ 100

22 Endonezya

80/ 100

21 Polonya

81/ 100

20 Tayland

82/ 100

19- Tayvan

83/ 100

18- Birleşik Arap Emirlikleri

84/ 100

17- Kolombiya

85/ 100

16 Suudi Arabistan

86/ 100

15 Birleşik Krallık

87/ 100

14 – Yunanistan

88/ 100

13 Cezayir

89/ 100

12 Almanya

90/ 100

11 Mısır

91/ 100

10 Pakistan

92/ 100

9 İtalya

93/ 100

8 Fransa

94/ 100

7 - TÜRKİYE

95/ 100

6 Japonya

96/ 100

5 Güney Kore

97/ 100

4 Hindistan

98/ 100

3 Çin

99/ 100

2 Rusya

100/ 100

1 ABD

#En güçlü orduya sahip ülkeler listesi
#Dünyanın en güçlü orduları
#Hava Kuvvetleri
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