Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı: Türkiye adım adım zirveye geliyor! İşte 2024 güncel sıralama...

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralaması, 2024 yılının başı itibarıyla güncellendi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Global Firepower tarafından yapılan araştırma sonucunda, 2024 yılının en güçlü hava kuvvetleri orduları listesi belli oldu. 145 ülkeyi kapsayan bu araştırmada, avcı uçakları, eğitim uçakları, nakliye araçları, özel bombardıman uçakları, kara saldırı uçakları ve özel görev platformları gibi birçok bireysel faktör değerlendirildi. Türkiye ise 2024 yılı araştırma sonucuna göre 2 sıra yükseldi. İşte 2024 yılına ait dünyanın en güçlü 145 hava kuvvetleri ordusu sıralaması.

1 / 100 "Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?" sorusu, ABD merkezli Global Firepower adlı internet sitesi tarafından yanıtlandı. Ülkelerin askeri gücünü analiz eden sitenin verilerine göre, Türkiye iki basamak birden yükseldi. Peki, Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi...

2 / 100 DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ GÜNCEL LİSTE 100- TACİKİSTAN

3 / 100 99 KAMBOÇYA

4 / 100 98 BELÇİKA

5 / 100 97 SENEGAL

6 / 100 96 PANAMA

7 / 100 95 GUATEMALA

8 / 100 94 KAMERUN

9 / 100 93 SLOVAKYA

10 / 100 92 YENİ ZELANDA

11 / 100 91 BOSNA HERSEK

12 / 100 90 UGANDA

13 / 100 89 TÜRKMENİSTAN

14 / 100 88 LAOS

15 / 100 87 FİNLANDİYA

16 / 100 86 BULGARİSTAN

17 / 100 85- ZİMBABVE

18 / 100 84- ZAMBİYA

19 / 100 83- EL SALVADOR

20 / 100 82 - UMMAN

21 / 100 81 - ETİYOPYA

22 / 100 80 – Libya

23 / 100 79 - Kongo

24 / 100 78 Bolivya

25 / 100 77 Çekya

26 / 100 76 Danimarka

27 / 100 75 Ermenistan

28 / 100 74 Norveç

29 / 100 73 Portekiz

30 / 100 72 Macaristan

31 / 100 71 İsviçre

32 / 100 70 Gürcistan

33 / 100 69 Sırbistan

34 / 100 68 Dominik Cumhuriyeti

35 / 100 67 Malezya

36 / 100 66 Ekvador

37 / 100 65 Hırvatistan

38 / 100 64 İsveç

39 / 100 63 Nijerya

40 / 100 62 Sri Lanka

41 / 100 61 Kuveyt

42 / 100 60 Yemen

43 / 100 59 Sudan

44 / 100 58 Belarus

45 / 100 57 Hollanda

46 / 100 56 Avusturya

47 / 100 55 Romanya

48 / 100 54 Katar

49 / 100 53 Lübnan

50 / 100 52 Fas

51 / 100 51 Bangladeş

52 / 100 50 Bahreyn

53 / 100 49 Venezuela

54 / 100 48 Kazakistan

55 / 100 47 Avustralya

56 / 100 46 Myanmar

57 / 100 45 Şili

58 / 100 44 Azerbaycan

59 / 100 43 Singapur

60 / 100 42 Kenya

61 / 100 41 Arjantin

62 / 100 40 Güney Afrika

63 / 100 39 Peru

64 / 100 38 Vietnam

65 / 100 37 Özbekistan

66 / 100 36 Tunus

67 / 100 35 Filipinler

68 / 100 34 Angola

69 / 100 33 İspanya

70 / 100 32 İran

71 / 100 31 Ukrayna

72 / 100 30 Kanada

73 / 100 28 Ürdün

74 / 100 27 – Suriye

75 / 100 26 – Meksika

76 / 100 25 Brezilya

77 / 100 24 – Irak

78 / 100 23 – Kuzey Kore

79 / 100 22 Endonezya

80 / 100 21 Polonya

81 / 100 20 Tayland

82 / 100 19- Tayvan

83 / 100 18- Birleşik Arap Emirlikleri

84 / 100 17- Kolombiya

85 / 100 16 Suudi Arabistan

86 / 100 15 Birleşik Krallık

87 / 100 14 – Yunanistan

88 / 100 13 Cezayir

89 / 100 12 Almanya

90 / 100 11 Mısır

91 / 100 10 Pakistan

92 / 100 9 İtalya

93 / 100 8 Fransa

94 / 100 7 - TÜRKİYE

95 / 100 6 Japonya

96 / 100 5 Güney Kore

97 / 100 4 Hindistan

98 / 100 3 Çin

99 / 100 2 Rusya