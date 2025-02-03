Kamuya 2025 yılında bin 830 engelli ataması yapılacak. ÖSYM tarafından 16 Ocak 2025 tarihinde başlatılan tercih işlemleri, 27 Ocak 2025 tarihinde sona erdi. 2025 yılında bin 381 engelli öğretmen atamasının yapılacak olması nedeniyle EKPSS tercih sonuç tarihi merak konusu oldu. Peki EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları sorgulama ekranı.

1 /5 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni yılla beraber bizim de bir müjdemiz olacak engelli bireylerimize yönelik. Peki EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları sorgulama ekranı.



2 /5 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, EKPSS sonuçları ve kamu kurumlarının talepleri doğrultusunda kamuya 1830 engelli memur yerleştirmesi yapacağız." dedi. Kamuya engelli personel ataması kapsamında ÖSYM EKPSS tercihleri alınmaya devam ediliyor. EKPSS tercihinde bulunanlar 2025 EKPSS tercih sonuçları için tarih araştırmalarına başladı. Peki EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

3 /5 EKPSS TERCİHLERİ SONA ERDİ Mİ? Kamuda çalışmak isteyen engeller vatandaşlar EKPSS tercihlerini, 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında yapabilecek. 16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başlayan EKPSS tercihleri, 27 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erdi.



4 /5 2025 EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? EKPSS tercihlerin sona ermesiyle birlikte gözler 2025 yılı EKPSS tercih sonuç tarihine çevrildi. ÖSYM, 2025 EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.