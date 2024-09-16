"BEDAŞ veya Ayedaş abonelerinin sıklıkla karşılaştığı elektrik kesintileri, günlük hayatı olumsuz etkileyebiliyor. Bu gibi durumlarda 'elektrik kesintisi sorgulama' işlemi, elektrik ne zaman geleceği konusunda bilgi edinmek için en etkili yöntemlerden biri haline geliyor. BEDAŞ uzun bir süredir İstanbul'da planlı ve bakım çalışması kapsamında bugün planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri anlık olarak açıklamakta. Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı.