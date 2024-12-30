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BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı? 30 Aralık Anadolu ve Avrupa Yakası planlı kesinti sorgulama

BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı? 30 Aralık Anadolu ve Avrupa Yakası planlı kesinti sorgulama

13:0330/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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<p>İstanbul elektrik kesintisi sorgulama</p>
İstanbul elektrik kesintisi sorgulama

Elektrik kesintisi sorgulama işlemleri, İstanbul Avrupa Yakasın'da BEDAŞ, Anadolu Yakasın'da ise Ayedaş üzerinden yapılmakta. BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında bugün elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri internet sitesi üzerinden duyurdu. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, elektrik kesintisi saat kaça kadar sürecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın açıkladığı ilçe ve sokaklar şöyle:

AYEDAŞ - BEDAŞ azıra sorgulaması İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşacak elektrik kesintileri nedeniyle yapılmakta. İstanbul'da meydana gelen elektrik kesintisi, birçok bölgesel günlük yaşam döngüsü oluyor. Vatandaşlar, İstanbul elektrik kesintisi nerede hangi ilçe ve mahallede olacak? İstanbul elektrik arıza sorgulaması nasıl yapılır sorularının yanında elektrikler ne zaman gelecek? Kesinti ne kadar sürecek? sorulara yanıt arıyor. Planlı veya arıza kaynaklı kesintilerde, kesintinin süresi ve ne zaman sonlanacağı merak konusu. Elektrik sağlayıcı firmalar, BEDAŞ ve Ayedaş kesinti ile ilgili güncel bilgileri paylaşarak sürdürmenin kalıcılığını en az indirmeye çalışıyor. İstanbul elektrik kesintileri, elektrik kesintisi ve arıza listesi BEDAŞ ve AYEDAŞ sorgulama ekranı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintileri, vatandaşları bir kez daha zor durumda bıraktı. Bugün birçok ilçede elektrikler kesildi. AYEDAŞ ve BEDAŞ gibi dağıtım şirketlerinin web sitelerinden yapılan sorgulamalarda, planlı bakım çalışmaları ve ani arızaların kesintilerin başlıca nedenleri olduğu belirtildi. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? Kesintilerin etkilediği bölgeleri öğrenmek ve güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi takip edebilirsiniz.

Avrupa Yakasın’da BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

Arnavutköy

Avcılar

Bağcılar

Bahçelievler

Bakırköy

Başakşehir

Beşiktaş

Beyoğlu

Esenyurt

Eyüpsultan

Fatih

Gaziosmanpaşa

Kağıthane

Küçükçekmece

Sarıyer

Silivri

Şişli

Sultangazi

Zeytinburnu



Anadolu Yakasın’da AYEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

Ataşehir

Kadıköy

Pendik

Şile

Çekmeköy

Sultanbeyli

Tuzla

Ümraniye


AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.


İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

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