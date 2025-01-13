Emekli bayram ikramiyesi 2025'te zamlanıp zamlanmayacağı merak edilmeye devam ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin son 6 aylık TÜFE oranlarına göre alacakları artışların yüzde 15,75 oldu. En düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesi ilişkin düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Üç ayların girmesiyle birlikte 2025 emekliler bayram ikramiyesi ne kadar olacağı ve ne zaman yatacağı merak etmeye başladı. Peki 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar alacak, zamlanacak mı? Emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?
SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi zammı son gelişmeler, milyonlarca SGK emeklisi tarafından yakından takip ediliyor. Emekli bayram ikramiye tutarları ile ödeme tarihleri merak konusu. En düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesi ilişkin düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklifte en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liradan yüzde 15,75 artışla 14 bin 469 liraya çıkarılmasını öngören düzenleme yer alıyor. Emekliler maaşlarına gelen zam oranını öğrendikten sonra Ramazan Bayramı'nda yatacak olan bayram ikramiyesini merak etmeye başladı. Peki 2025 yılında bayram ikramiyesi ne kadar? Emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?
6 aylık enflasyon yüzde 15,75 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri ise 2025 ocak ayı itibarıyla yüzde 11,55 zam hakkı elde etmiş oldu. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek. Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Bu miktar da 5,23 olarak hesaplandı. Peki 2025’te emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Emeklilere Bayram ikramiyesi 2025 ne kadar olacak?
Emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında ödenen ikramiye tutarlarını ne kadar olacağı merak konusu. 2025 yılında emeklinin bayram ikramiyesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önceki düzenlemelerle ikramiyeyi %50 artırarak 3.000 TL'ye çıkardığı biliniyor.
Bu düzenleme 2024 yılı için geçerliydi. 2025 yılına dair SGK uzmanlarının tahminlerine göre, bayram ikramiyesine 500 TL'lik bir artış öngörülüyor ve bu durumda emekliler için bayram ikramiyesinin 3.500 TL olması muhtemel görünüyor. Ancak kesin tutar, ekonomik göstergeler ve hükümet politikaları doğrultusunda belirlenecektir.
Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 2025 ne zaman verilecek?
2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart'ta başlayacak olup, emeklilere bayram ikramiyelerinin bayramdan önceki hafta içinde hesaplara yatırılması beklenmektedir. Geçmiş yıllarda ödemeler genellikle bayramdan bir hafta önce yapılmıştır.
Bu nedenle, 2025 Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 23-29 Mart 2025 tarihleri arasında hesaplara yatırılması muhtemeldir.
Bayram ikramiyesi kimlere verilecek?
Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler bayram ikramiyesi alacak. Bunun dışında dul ve yetimlere ise hak ediş oranları kadar emekli ikramiyesi ödenecek. İşte bayram ikramiyesi alacaklar:
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri yararlanıyor.