Emekli bayram ikramiyesi farkı 1000 TL ne zaman yatacak? Emeklinin ikramiye ödeme takvimi şekillendi

3 BİN LİRALIK KISIM ÖDENDİ

Bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren teklifin TBMM'de henüz yasalaşmaması üzerine, emeklilere ilk etapta 3 bin liralık ödeme yapılmaya başlandı.

SGK tarafından açıklanan takvime göre ikramiyeler 24 Mart tarihinde ödenmeye başlanırken 28 Mart tarihine kadar tamamlanacak.