EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NETLEŞİYOR: Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak?

"Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Ayı’nın yaklaşmasıyla birlikte emekliler, bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltilen ikramiyeye, Ocak ayındaki maaş zammı sonrası yeni bir artış yapılıp yapılmayacağı gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, olası zam kararıyla ilgili kritik tarihe işaret etti. Peki, 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak ve ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar…
Ramazan Ayı'nın yaklaşmasıyla birlikte, emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin miktarını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl yapılan %50'lik zamla 3.000 TL'ye yükseltilen bayram ikramiyeleri için bu yıl da artış beklentisi gündemde.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE KADAR OLACAK, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyeleriyle ilgili çalışmaların yapılacağını belirtmiş, ancak rakam telaffuz etmek için erken olduğunu ifade etmişti. Bayram ikramiyelerine yapılacak olası zam oranları, 21 Şubat 2025 tarihinde Giresun'da düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacaktır.
Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ödenen bayram ikramiyeleri, 2024 yılında %50 artırılarak 3.000 TL'ye yükseltilmişti. 2025 yılı için ikramiye tutarının ne kadar olacağı henüz kesinleşmedi.
BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA
Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri için yeni rakamın belirlenmesine yönelik talepler hükümet tarafında yankı buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız" dedi.
YENİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLUR?
2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart'ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran'da başlayacaktır. Önceki yıllarda olduğu gibi, ikramiyelerin bayramlardan yaklaşık bir hafta önce hesaplara yatırılması beklenmektedir. Bu durumda, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi öngörülmektedir.
Bu yıl SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan yüzde 15.75'lik zam kadar bayram ikramiyelerine zam gelirse yeni bayram ikramiyesi 3 bin 472 liraya yükseliyor. Yuvarlama yaparak 3 bin 500 liraya yükseltilebilir. Geçen yılki gibi yüzde 50 oranında zam yapılırsa bayram ikramiyesi 4 bin 500 liraya yükselebilir. Yüzde 100 zam olması halinde emekli bayram ikramiyesi 6 bin liraya yükselebilir.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?
* Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.