Emekli bayram ikramiyesinde son gün uyarısı! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar artacak?

Milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı öncesinde bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağına dair açıklamaları bekliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alan hak sahiplerine de hisse oranına göre ödeme gerçekleştiriliyor. Peki 2025 yılı için emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri, başvuru gerekmeksizin emekli maaşı yatırılan hesaplara otomatik olarak aktarılıyor. 2024 yılı itibarıyla emekli aylıklarına yapılan yüzde 15.75’lik zam sonrasında, bayram ikramiyesi tutarında da bir artış olup olmayacağı merak konusu oldu.
Milyonlarca emekli bu yıl bayram ikramiyelerine ne kadar artış yapılacağını merakla takip ediyor. Konuyla ilgili ilk resmi açıklama geçtiğimiz haftalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan gelmişti. Bakan Işıkhan, Nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa değerlendirmeleri yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.
Bilindiği üzere bayram ikramiyelerinden halihazırda emekliliği olanlar yararlanıyor. Gerekli şartları tamamlayıp henüz emekli olmayanlar eğer bayram ikramiyesinden yararlanmak istiyorlarsa dilekçelerini zamanında vermeleri gerekiyor.
EMEKLİLİK HESABI YAPANLARA ‘SON GÜN’ UYARISI
Milliyet'e açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, emeklilik hesabı yapanlara ise ‘son gün’ uyarısında bulundu.
İKRAMİYE ZAMMINDA EN GÜÇLÜ BEKLENTİ NE?
Emin Yılmaz’ın açıklamaları şu şekilde: “Burada enflasyon rakamlarına da bakmak gerekli. Bu yılki hedef enflasyon %24’ü 3000 TL’lik bayram ikramiyesine uyguladığımız zaman 3720 TL oluyor. 2024 yılı ikinci dönem enflasyon verisi olan %15,75 üzerinden bir değerlendirme yapıldığında ikramiye tutarı 3.472,50 TL oluyor.
2024’te yıllık enflasyon olan %44,38’e göre de 4.331,40 TL olmaktadır. Hatta bir önceki bayram ikramiyesi güncellemesi %50 üzerinden olmuştu. Eğer yine %50 artış yapılırsa o zaman 4500 TL olarak hesaplayabiliriz.
Bayram ikramiyeleri emekli maaşı gibi enflasyon oranında güncellenmediğinden dolayı, bence buraya mutlaka bir artış yapılması gerekli. Eğer ekleme yapılırsa da 3500 TL ile 4000 TL arasında belirleneceğini tahmin ediyorum.
‘ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ SÖZÜ UNUTULMAMALIDIR’
Uygulanan ekonomi programı doğrultusunda sıkı para politikası halen devam etmektedir. Eğer ikramiyeler yeni dönemde 4 bin TL olursa iki bayramda toplam 8 bin TL yapmaktadır. Yıllık olarak da bütçeye yaklaşık olarak 128 milyar TL gibi bir rakama tekabül etmektedir. Unutulmaması gereken ise sayın Cumhurbaşkanının dar gelirlinin, emeklinin, asgari ücretlinin enflasyona ezdirilmemesi ile ilgili söylemleridir.
EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENİR?
Emekli bayram ikramiyeleri ile alakalı yasalarımızda herhangi bir ödeme tarihi mevcut değildir. Geçmiş dönemlere baktığımız zaman ise genelde bayramdan bir önceki hafta içerisinde ödendiğini gözlemlemekteyiz. Bu sene Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar gününe gelmektedir. Dolayısıyla 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma günü ödeneceğini tahmin etmekteyim. Kurban Bayramı ise 6 Haziran Cuma’ya denk geldiğinden dolayı ilgili ayın ilk haftasında ödeneceğini tahmin etmekteyim. Konu ile alakalı SGK tarafından duyuru yapılacaktır.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödeme yapılmaktadır. Ayrıca kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.
MARTTA EMEKLİLİK BAŞVURUSU YAPANLAR RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ALABİLİR Mİ?
Hayır yararlanamazlar çünkü yasalarımız doğrultusunda takip eden ay itibarıyla maaşınız bağlanmaktadır. Ramazan bayram ikramiyesini almak için 28 Şubat 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçesinin verilmesi gerekli.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİNİ ALABİLMEK İÇİN NE ZAMAN EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERİLMELİ?
Kurban Bayramı, 6 Haziran’a denk geldiğinden dolayı emekli bayram ikramiyesini de bayram haftası içerisinde ödemeyi planlarlarsa 31 Mayıs tarihi karşımıza çıkmaktadır.
EMEKLİLİK DİLEKÇESİ 1 GÜNDE VERİLEBİLİR Mİ?
İlk önce emekli olabilmek için gerekli olan şartları yerine getirdiğinize emin olmanız lazım. Daha sonra eğer çalışıyorsanız iş yerinizden SGK çıkışınızın verilmesi gerekli. E-Devlet veya kuruma bizzat giderek emeklilik tahsis talep formunu doldurmanız gerekmektedir. Dijitalleşen dünyada elinizin altındaki akıllı telefonlar vasıtası ile aynı gün içerisinde bile yapabileceğinizi belirtmek isterim.”