Emekli bayram ikramiyesinde son gün uyarısı! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar artacak?

2024’te yıllık enflasyon olan %44,38’e göre de 4.331,40 TL olmaktadır. Hatta bir önceki bayram ikramiyesi güncellemesi %50 üzerinden olmuştu. Eğer yine %50 artış yapılırsa o zaman 4500 TL olarak hesaplayabiliriz.

Bayram ikramiyeleri emekli maaşı gibi enflasyon oranında güncellenmediğinden dolayı, bence buraya mutlaka bir artış yapılması gerekli. Eğer ekleme yapılırsa da 3500 TL ile 4000 TL arasında belirleneceğini tahmin ediyorum.