SSK ve Bağkur emekli zammı ne kadar? Emekli 2024 maaşları ne kadar oldu?

SSK ve Bağkur emeklilerinin temmuz ayı maaş artış oranı yüzde 24,73, memur ve memur emeklilerinin ise enflasyon farkı dahil olmak üzere yüzde 19,31 olarak gerçekleşti.

SSK ve Bağkur emeklilerimiz son aldıkları haziran ayı maaşlarına 1,2473 ile çarptığında yeni aylıklarını görmüş olacaklar. Memurlar ve emeklileri ise son aldıkları aylıklarını 1,1931 ile çarptıklarında yeni maaşlarını görmüş olacaklar.







