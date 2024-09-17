EMEKLİ MAAŞ ZAM FORMÜLÜ ŞEKİLLENDİ! 4 formülle hesap yenilendi: 12.500 TL maaşı olan SSK, Bağ-Kur, 4C'li...

Bu yıl kök ayları önce yüzde 49,25, ardından yüzde 24,73 oranında zamlanan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılı için yapılan maaş artışını merakla bekliyor. Yeni yılın ilk yarısında, kök aylara 2024'ün ikinci oranda gerçekleşen enflasyon oranında bir zam yapıldı. Şu ana kadar bu dönem için sadece iki aylık enflasyon verisi belli oldu. Geriye kalan ay enflasyon oranlarının netleşmesiyle birlikte emeklilerin alacağı kesin zam oranı da ortaya çıkacak.