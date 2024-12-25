Asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zammın ardından, milyonlarca emekli maaşı için zam beklentileri şekillenmeye başladı. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yer alan enflasyon tahminleri, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranında belirleyici olacak. 2025 yılı için emekli maaşı artış oranları henüz netleşmemiş olsa da, asgari ücret zammının işaret ettiği yüksek enflasyon beklentisi, maaş artışlarının da bu doğrultuda şekillenebileceğini gösteriyor. Uzmanlar, yılın ilk yarısında enflasyon rakamlarının emekli zam oranını doğrudan etkileyeceğini belirtiyor.

1 /7 Yeni yılda asgari ücrete yapılan yüzde 30 zam oranının açıklanması, emekli maaşları için yapılacak zam hesaplamalarına dikkat çekti. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi, 2025 yılında kendilerine uygulanacak zam oranını merakla bekliyor. Emekli maaşlarına yapılacak artışın temelinde enflasyon oranları yer alacak. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yer alan yıl sonu enflasyon tahminleri, 2025 yılı emekli zam oranlarının şekillenmesinde kritik bir rol oynayacak.

2 /7 2025 Yılı Emekli Maaşı Zammı Son Durum Emekli Maaşı Zammı Ne Kadar Olacak? Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin gözü, yeni yılda yapılacak zam oranlarına çevrildi. Emekliler, yılda iki kez maaş zammı alırken, bu artışlar enflasyon oranlarına ve memur emeklileri için toplu sözleşme hükümlerine göre belirleniyor. Zaman zaman büyüme rakamlarına bağlı olarak refah payı da maaşlara eklenebiliyor.

3 /7 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon oranlarına göre: Temmuz: %3,23 Ağustos: %2,47 Eylül: %2,97 Ekim: %2,88 Kasım: %2,24

4 /7 Beş aylık enflasyon farkı toplamda %14,57 olarak hesaplandı. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminine göre, aralık ayında enflasyon %1,72 olarak gerçekleşirse, 2025 yılı için zam oranları şu şekilde şekilleniyor: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam: %16,54 Ortaya çıkan enflasyon farkı: %5,94 7. Dönem toplu sözleşmesi zammı: %6 6 aylık kümülatif zam oranı: %12,31

5 /7 En Düşük Emekli Maaşı Artacak mı? Temmuz 2024 itibarıyla en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlenmişti. Enflasyon tahminlerine göre %16,54’lük bir artışla, bu tutarın 14.567 TL’ye çıkması bekleniyor.

6 /7 Zam oranları ve düzenlemeler, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak kesin rakamlarla netleşecek.