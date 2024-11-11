EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: En düşük emekli aylığı için yeni tahmin! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı...

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanması, Ocak 2025 maaş ve ücret zam oranlarını netleştirmeye başladı. 16,5 milyon emekli, 5,3 milyon kamu personeli ve 15,8 milyon ücretli olmak üzere milyonlarca kişinin merakla beklediği artış oranları belirginleşti. Kök maaş artışına dair beklentiler de sürerken, yeni rakamlar tablo tablo vatandaşlara sunulacak. Peki en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? Refah payı düzenlemesi olacak mı?
Memur ve emeklilerin maaşlarına her yıl ocak ve temmuz aylarında yapılan zamlar, enflasyon ve toplu sözleşme oranlarına göre belirleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine altı aylık enflasyon oranına göre zam yapılırken, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkı da alıyor. Bu fark da yine altı aylık enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Son dönemde, bu zamlara ek olarak "refah payı" uygulaması da devreye alınmış, ayrıca en düşük emekli aylığı ara zamlarla yükseltilmişti. Bu düzenlemelerle maaşlar enflasyona karşı desteklenirken, özellikle düşük maaş alan emekliler için ek iyileştirmeler sağlanmaya devam ediyor.
2025'İN İLK ALTI AYINDA YÜZDE 6 ZAM
2025 yılının ilk yarısına yönelik maaş zamları belli oldu. 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında, 2024'te memur ve memur emeklisi maaşlarına ilk altı ayda yüzde 15, ikinci altı ayda ise yüzde 10 zam yapılmıştı.
2025’in ilk altı ayında ise yüzde 6, ikinci altı ayında ise yüzde 5 oranında zam uygulanacak. Ancak bu oranlar enflasyon farkının üzerinde kalırsa memur ve memur emeklileri maaşlarında bu farkı da zam olarak görecekler.
DÖRT AYLIK ENFLASYON FARKI
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ekim ayında açıkladığı aylık enflasyon yüzde 2,88 olurken, yıllık enflasyon yüzde 48,58 seviyesinde gerçekleşti. Bu verilerle birlikte Ocak 2025’te memur ve emeklilere yapılacak zam için belirleyici olan dört aylık enflasyon farkı da netleşmeye başladı.
Temmuz ayı enflasyonu yüzde 3,32, Ağustos yüzde 2,47, Eylül yüzde 2,97 ve Ekim yüzde 2,88 olarak kaydedildi. Bu hesaplamalar sonucunda memur maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı yüzde 1,87 oldu.
Toplu sözleşmedeki yüzde 6 zam oranına bu fark eklendiğinde kümülatif yüzde 7,99 zam oranı ortaya çıkıyor. Kasım ve Aralık enflasyon oranları da açıklanınca net zam oranı Ocak ayında belirlenecek.
ENFLASYON TAHMİNLERİNE GÖRE ZAM ARTACAK
Kasım ve Aralık aylarında enflasyonun yüzde 2,5’er artış göstermesi halinde, 2024'ün ikinci yarısındaki toplam enflasyon yüzde 16,55 olarak tahmin ediliyor. Böyle bir durumda memur ve memur emeklileri yüzde 7,03 oranında enflasyon farkı alacak. Toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 6’lık zammın da eklenmesiyle memur maaşlarının Ocak 2025’te yüzde 13,46 artması bekleniyor.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 45 BİN TL'YE DAYANACAK
Yüzde 7,99 zam oranı dikkate alındığında en düşük memur maaşı 39 bin 205 TL seviyesinden 42 bin 338 TL’ye çıkacak. En düşük memur emeklisi maaşı ise yüzde 7,99 artışla 17 bin 588 TL’den 18 bin 993 TL’ye yükselecek.
Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranları eklendiğinde, en düşük memur maaşı 44 bin 481 TL, en düşük memur emeklisi maaşı ise 19 bin 955 TL’ye ulaşabilir.
MERKEZ BANKASI'NIN REVİZESİ HESAPLARI DEĞİŞTİRDİ
Emekli zammı oranlarını etkileyen enflasyon tahminleri de güncelleniyor. Orta Vadeli Program’da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5 olarak öngörülmüşken, Merkez Bankası’nın (MB) son enflasyon raporuyla bu tahmin yukarı yönlü revize edildi. MB, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44 olarak belirledi.
Bu doğrultuda, en düşük tahmin olan yüzde 42 gerçekleşirse TÜFE oranı yüzde 13,84 olacak ve SSK ile BAĞ-KUR emeklilerine uygulanacak zam oranı bu seviyeye inebilecek. Yüzde 46 seviyesinde enflasyon gerçekleşirse bu oran yüzde 17,05’e çıkacak.
MEMURLARIN 6 AYLIK ENFLASYON FARKI
Memurların maaşlarına yapılacak zam, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirlenecek. Mevcut durumda memurlar yüzde 4,95’lik enflasyon farkının yanı sıra yüzde 6 toplu sözleşme zammı alacaklar. Bu oranların toplamıyla Ocak 2025’te memur maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 11,25 olacak.
KÖK MAAŞ ARTACAK MI?
Kök maaşlara da 6 aylık enflasyon farkı zam olarak yansıyor. Temmuz ayında en düşük emekli maaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 12 bin 500 TL’ye çıkarılmıştı.
Ancak en düşük maaşların artırılması için Meclis'te yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Yeni yılda bu maaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla 14 bin TL veya üzerine çıkabileceği öngörülüyor.
ASGARİ ÜCRETTE HEYECAN
Asgari ücretle çalışanların sayısının 7,5 – 8 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor. 2025’te uygulanacak asgari ücret oranları da milyonlarca çalışan tarafından merakla bekleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 15 Kasım’da açıklayacağı bütçe uygulama sonuçları sonrasında asgari ücret görüşmelerinin takvimi netleşecek. Brüt 20 bin 3 TL, net 17 bin 2 TL olarak uygulanan asgari ücrete yapılacak zammın Aralık ayında başlayacak görüşmelerle belirlenmesi bekleniyor.
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 25 ZAM BEKLENTİSİ
SGK'nın prim gelirleri, asgari ücrete yapılacak zamma dair ipuçları veriyor. SGK’nın 2025 yılı bütçesinde prim gelirlerinin yüzde 28,4 oranında artacağı öngörülüyor. Bu oran doğrultusunda asgari ücrete yapılacak zam yüzde 25 civarında tahmin ediliyor.
OVP’ye göre enflasyon yüzde 41,5 öngörüldüğü için, enflasyon oranında bir artış yapılırsa net asgari ücret 24 bin 58 TL’ye ulaşacak. Ancak Merkez Bankası’nın yüzde 44 enflasyon hedefi dikkate alındığında, asgari ücret 24 bin 482 TL’ye çıkabilir.