EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: Saat 12'de Meclis'e sunulacak! EYT, SSK, Bağ-Kur'luya 12.500 TL tutarında...

En düşük emekli maaşına yapılacak zam konusunda beklenen açıklama, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. Güler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte emekli maaş zamlarını değerlendirdiklerini belirtti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, enflasyon kaynaklı olarak %24,73 oranında zam alırken, bu artış kök maaşlara yansıtıldı. Ancak, kök maaşı 10 bin liranın altında olan vatandaşlar bu zamdan yararlanamadı. Daha önce yapılan açıklamalarda, emekli maaş zamlarının hafta başında açıklanacağı belirtilmişti ve bu konuda kritik bir duyuru yapıldı.

1 / 15 Emekli maaşlarında yapılacak düzenleme hazırlanırken yapılan hesaplamalar dikkatle takip ediliyor. Emekliler, maaş ödemelerinin yaklaşmasıyla birlikte bu ay zamdan yararlanıp yararlanamayacaklarını araştırıyor. Eğer düzenleme bu ay yetişmezse, oluşacak fark bir sonraki ay hesaplara yatırılacak. En düşük emekli maaşı 2024 yılı için ne kadar olacak sorusu ise merak konusu. İşte, emekli maaş zammına ilişkin yapılan son açıklamalar...

2 / 15 Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği iyileştirme zamlarına ilişkin çalışmada son viraja girildi.

3 / 15 1 milyon 810 bin emeklinin yararlanması öngörülen çalışmada zam alternatifleri 11 bin 500, 12 bin ve 12 bin 500 üzerinden çalışıldı.

4 / 15 Zam çalışmasında en güçlü senaryo en düşük maaşın 12 bin TL olması yönünde. 12 bin TL'lik maaşın bütçeye maliyetinin ise aylık yaklaşık 4 milyar TL, olacağı hesaplanıyor.

5 / 15 Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in yürüttüğü emekliye zam çalışmasına ilişkin hazırlanan alternatifli rapor Erdoğan'a sunuldu.

6 / 15 ALTERNATİFLİ RAPOR Erdoğan'a sunulan raporda en düşük maaş alternatifleri 11 bin 500, 12 bin ve 12 bin 500 olarak şekilleniyor. Zam düzenlemesinden 1 milyon 810 bin kişinin yararlanacağı hesaplanıyor.

7 / 15 Emekliler için geliştirilen en düşük emekli maaşının 11 bin 500 TL olması formülünün gerçekleşme ihtimali zayıf görülüyor.

8 / 15 En güçlü senaryo ise en düşük maaşın 12 bin TL olması. Bu rakamın bütçeye getireceği aylık maliyet ise yaklaşık 4 milyar TL olarak belirtiliyor.

9 / 15 Seçenekler arasında 12 bin 500 TL maaş da bulunuyor. Bu alternatifin 6 aylık bütçeye maliyetinin ise 32 milyar TL olacağı hesaplanıyor.

10 / 15 FARKLAR AĞUSTOSTA Emeklilere yönelik iyileştirme zammı için gerekli olan yasal düzenlemenin bugün Meclis'e sunulacak vergi yasa teklifinin içerisinde eklenmesi bekleniyor.

11 / 15 SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zamla maaşını alacak.

12 / 15 En düşük maaşa zam kararı doğrultusunda oluşacak farklar ise temmuz ayına yetişmeyeceği için ağustos ayı içinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

13 / 15 SSK emeklileri maaşlarını her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25'i ile 28'i arasında alıyor.

14 / 15 GÜLER: MALİYETLERİ ÇIKARDIK AK Parti Grup Başkanı Abdullar Güler, hazırladıkları alternatifli çalışmayı bugün açıklayacağını kaydetti.