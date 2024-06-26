EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: SSK - Bağkur'luya 2 farklı oranla maaşlar açıklandı! 12 bin 581 lira kök maaş...

Finansal Kurumlar Birliği tahminine göre ise maaşlar şu şekilde gerçekleşecek:

10 bin lira olan bir emeklinin maaşı 12 bin 661 lira olacak.

15 bin lira olan emekli maaşı 18 bin 991 lira olacak.

20 bin lira olan emekli maaşı 25 bin 332 liraya yükselecek.