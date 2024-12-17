Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranı büyük bir merakla takip ediliyor. TÜİK tarafından Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler, Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Hatırlanacağı üzere, en düşük emekli maaşı geçtiğimiz aylarda 12 bin 500 TL olarak belirlenmişti. Ocak ayında maaşlara yapılacak zamda, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranı temel belirleyici olacak. Peki, 2025 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak zammı için öne çıkan tahminler ve son değerlendirmeler haberimizde...
Yeni yıl yaklaşırken emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. TÜİK tarafından Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, gözler yılın son enflasyon rakamlarına çevrildi. Emekliler, Ocak ayında maaşlara yansıtılacak enflasyon farkı ve zam oranlarını yakından takip ediyor. Bilindiği gibi, Temmuz ayında yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye yükseltilmişti. Peki, Ocak 2025’te emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte zam oranlarına ilişkin son değerlendirmeler ve beklentiler...
Bakan Işıkhan, "2024 yılında kamu çalışanlarımız ve emeklilerimiz için yüzde 15 + yüzde 10 oranında maaş artışı gerçekleştirilmiş, ayrıca enflasyon farkları da maaşlara yansıtılmıştır. Bu düzenlemelerle Ocak ayında yüzde 49,25, Temmuz ayında ise yüzde 19,31 oranında bir artış sağlanmıştır. Bu artışlar sayesinde, en düşük devlet memuru maaşı 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya yükselmiştir. Bu tablo, hükümetimizin kamu çalışanlarına verdiği önemi ve hassasiyeti açıkça ortaya koymaktadır. 2025 yılı için ise kamu görevlileri ve emekliler için yüzde 6 + yüzde 5 oranında zam yapılması kararlaştırılmıştır," ifadelerini kullandı.
Işıkhan, "Enflasyon farklarının yüksek olması durumunda, farkın maaşlara eklenmesiyle kamu görevlilerimizin alım gücünü korumaya yönelik kararlılığımız sürecektir." dedi
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamalarda, şu anda 12 bin 500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşına zam konusunda yeşil ışık yaktı ve şunları söyledi;
"Bizim en temel kuralımız, enflasyona ezdirmeme kuralıdır. Burada temel mekanizmaların çalışacağını belirtmek istiyorum. Mutlaka bir çalışma yapılacaktır."
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44 olarak güncelledi. Eğer yıl sonu enflasyon yüzde 44 seviyesinde gerçekleşirse, temmuz-aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon oranı yüzde 15,45 olacak.
Bu durumda, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ocak ayında 6 aylık enflasyon oranına göre, yani yüzde 15,45 zam alacak. 2024 yılında ise SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında ise yüzde 24,73 oranında artış yapıldı.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
TÜİK'in 3 Ocak 2025 tarihinde aralık enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Temmuz-Aralık arasındaki 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.
EMEKLİYE ZAMDA İKİ ORANLI SENARYO
Yüzde 44 enflasyon ile ilk tahmin:
- 2024 enflasyonu tahmini: Yüzde 44
- Temmuz-Aralık enflasyonu: Yüzde 15.45
- SSK ve Bağ-Kur: Yüzde 15.45
- Memur-emeklisi farkı: Yüzde 4.95
- Memur-emeklisi: Yüzde 11.25
- En düşük memur maaşı: 43.616 TL
- En düşük memur emeklisi aylığı: 19.566 TL
- En düşük taban maaş: 14.431 TL
Yüzde 46 artış ile yeni maaş tablosu:
- 2024 enflasyonu tahmini: Yüzde 46
-Temmuz-Aralık enflasyonu: Yüzde 17.05
- SSK ve Bağ-Kur: Yüzde 17.05
- Memur-emeklisi farkı: Yüzde 6.41
- Memur-emeklisi: -Yüzde 12.79
- En düşük memur maaşı: 44.220 TL
- En düşük memur emeklisi aylığı: 19.837 TL
- En düşük taban maaş: 14.631 TL