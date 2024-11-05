Emekli maaşı güncelleme katsayısı farklı olacak: 2000 öncesi, 2000-20008 arası ve 2000 sonrası...

Emeklilik süreciyle ilgili bu yıl ortaya çıkan avantaj, güncelleme katsayısındaki artıştan kaynaklanıyor. Bakanlık, emeklilik sisteminde değişiklik yapmak için çalışmalar başlattı ancak henüz bir düzenleme yapılmadı. Bu durum, 2024'te emeklilik için bekleyen sigortalılar açısından belirsizliği kaldırarak yılın avantajlı bir döneme dönüştüğünü gösteriyor. 2024'te emekli olmanın avantajlı olmasını sağlayan etken, maaş hesaplamalarında kullanılan güncelleme katsayısının bu yıl yüksek olması. Katsayının yüksek oluşu, bağlanacak emekli maaşlarını artırıyor ve bu yıl emekli olmayı düşünenlere önemli bir kazanç sağlıyor.

1 /14 2024 yılında emekli olmanın, 2025'e göre yaklaşık yüzde 30 daha avantajlı olduğunu tekrar vurgulamak gerekirse, bu fark emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan güncelleme katsayısından kaynaklanıyor. Enflasyon ve büyüme rakamlarına göre belirlenen bu katsayı, 2024'te emekli olanların maaşlarını, 2025'te emekli olacaklardan daha yüksek bir oranla güncelleyerek çarpıyor. Bu nedenle, emeklilik başvurusu yapmayı düşünenler için bu yıl, avantajlı bir dönem olarak öne çıkıyor.

2 /14 Emeklilik İçin 2024 Yılı Avantajlı Olacak Emeklilik bekleyenler için 2024 yılı, 2025’e kıyasla daha avantajlı hale geldi. Bu fark, emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan güncelleme katsayısından kaynaklanıyor.

3 /14 Ağustos ayında konuyu gündeme getirdikten sonra kamuoyunda başlayan tartışmalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler’in değerlendirmeleriyle devam etti. Bakan Işıkhan’ın son açıklamalarında ise bu konuda bir düzenleme yapılmayacağı belirtilerek, emeklilik dilekçesi vermeyi düşünenler için belirsizlik ortadan kalkmış oldu.

4 /14 Fark Nereden Çıkıyor? Emekli maaşını belirleyen en önemli parametrelerden biri, çalışırken SGK’ya ödenen primler oluyor. Prime esas kazanç olarak bilinen bu brüt maaş, ileride alınacak emekli maaşını da doğrudan etkiliyor. Bunun dışında çalışılan gün sayısı ve hangi dönemde çalışıldığı da büyük önem taşıyor.

5 /14 Emeklilik sistemi üç ayrı dönem üzerinden hesaplanıyor: 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası. Her dönemin aylık bağlama oranı farklı olduğundan, 2000 öncesi yüksek prim ödemeleri olan sigortalılar daha avantajlı bir emeklilik maaşı alabiliyor. Emeklilik maaşı, dilekçe verilen yıla göre bu dönemlerdeki oranlar ve güncelleme katsayıları kullanılarak hesaplanıyor.

6 /14 Maaş Hesabında Kullanılan Parametreler Emekli maaşlarının hesaplanmasında şu kriterler kullanılıyor: Üç döneme göre aylık bağlama oranları Bir önceki yılın güncelleme katsayısı Önceki yılın enflasyon oranı Önceki yıl büyümenin yüzde 30'u İçinde bulunulan yılın enflasyon artışları

7 /14 Maaş Güncelleniyor Emekli maaşı hesaplandıktan sonra, dilekçe verilen yılın güncelleme katsayısı ile maaş yeniden güncelleniyor. Güncelleme katsayısı, bir önceki yılın enflasyon ve büyüme oranları dikkate alınarak belirleniyor. Ayrıca o yıl yapılan Ocak ve Temmuz zamları da hesaba katılıyor.

8 /14 Emekli zam oranlarının güncelleme katsayısından yüksek olduğu bir yıl dilekçe vermek, maaşın daha yüksek bağlanmasını sağlıyor.

9 /14 2024 Yılı Neden Avantajlı? 2024 yılı, emeklilik dilekçesi vermek için özellikle avantajlı bir yıl olarak öne çıkıyor. Bunun nedeni, 2024’te başvuracak sigortalıların 2023 yılına ait enflasyon ve büyüme rakamlarının güncelleme katsayısında kullanılacak olması. 2023 yılı enflasyon oranlarının yüksek olması ve büyüme farkı ile birlikte, 2024 yılında dilekçe verenlerin maaşları, 2025’te dilekçe verecek olanlara göre daha yüksek bir katsayı ile çarpılıyor.

10 /14 Buna ek olarak, 2024’teki kümülatif maaş artışlarının yüzde 86,6’ya ulaşması da emekli maaşını artırıyor. Bu yıl dilekçe veren sigortalılar, 2024 boyunca ödenen maaş artışlarından da faydalanmış olacaklar.

11 /14 2024’te Dilekçe Veren Bir Sigortalının Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanıyor? 2024’te emekli dilekçesi veren bir sigortalının maaşı hesaplanırken şu oranlar dikkate alınıyor: Üç dönem aylık bağlama oranı 2023 yılı güncelleme katsayısı (1.6612), ki bu oran yüzde 64.77 yıllık enflasyon ve yüzde 1.35 büyüme oranının yüzde 30’u dikkate alınarak hesaplanıyor. 2024 yılındaki Ocak ve Temmuz zamlarının kümülatif artışı yüzde 86.6 olduğu için, dilekçe veren kişinin maaşı daha yüksek olacak.

12 /14 2025’te Dilekçe Verenin Durumu 2025 yılında dilekçe vermeyi düşünenler için ise yeni hesaplama şöyle olacak: Üç dönem aylık bağlama oranları 2024 yılı güncelleme katsayısı (1.4255), OVP tahminlerine göre yüzde 41.5 enflasyon ve yüzde 3.5 büyüme oranı baz alınarak hesaplanacak.

13 /14 Görüldüğü gibi, güncelleme katsayısındaki bu fark nedeniyle 2025’te emekli olanların maaşı, 2024’te emekli olanlara kıyasla daha düşük olacak. 2024’te dilekçe vererek emekli olanların maaşları 1.6612 katsayısı ile çarpılırken, 2025’te bu katsayı 1.4255 olacak.