EMEKLİ MAAŞI REFAH PAYI SON DURUM 22 OCAK: SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına refah payı ne kadar oldu, belli oldu mu?

Milyonlarca memur ve emekli, 3 Ocak 2025 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon oranını yakından takip ediyor. Bu veri, memur ve emeklilerin Ocak 2025 dönemi maaş zamlarını belirleyecek en önemli etken olacak. Enflasyon oranlarına ek olarak, emeklilere refah payı zammı yapılıp yapılmayacağı da gündemdeki konular arasında yer alıyor. Peki, emekliye refah payı düzenlemesi gelecek mi, ne kadar olacak?
Türkiye'de milyonlarca memur ve emekli, 3 Ocak 2025'te Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verilerini büyük bir dikkatle bekliyor. Açıklanacak bu veriler, memur ve emeklilerin maaş zam oranlarını belirleyecek temel unsur olacak. Aynı zamanda, en düşük emekli maaşının artırılması yönünde yasal düzenleme hazırlıklarının gündeme gelebileceği ifade ediliyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'refah payı' ve 'en düşük emekli maaşı' açıklaması
En düşük emekli maaşı için çalışma yapacağız
Burada asıl kural bazlı olmayan en düşük emekli aylığı. Bugün geldiğimiz noktada 12 bin 500 liraya çıkmış durumda kök ücretleri daha düşük olan oldukça önemli sayıda emeklimiz bundan istifade ediyor, kök ücretinden daha yüksek bir emekli ücreti almış oluyor, yani primiyle bağlantılı kök ücretinden daha yüksek bir emekli maaşı almış oluyor. Bunu kanunla ancak değiştirebiliyorsunuz, bu normal sistemden gelen bir şey olmadığı için, kanunla gelen bir yapı olduğu için ancak kanunla düzenlenerek yine sağlanabilir. Bu konuda bir çalışma yapacağız, yani burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz, bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek. Tabi hükümetimiz bunu nihai karara Cumhurbaşkanımız tamamladıktan sonra grubumuzla kanun çalışmasını gündeme taşıyacağız. Ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum."
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında yüzde 15,75 zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 6’sı toplu sözleşme zammı, yüzde 5,23’ü enflasyon farkı olmak üzere toplamda yüzde 11,54 oranında zam alacak. Bu verilere göre, aile yardımı ödeneği dâhil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya çıktı.
Türkiye’de memur ve emekli maaşları açısından kritik öneme sahip olan enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aralık ayında aylık enflasyon yüzde 1,03 ile Mayıs 2023’ten bu yana en düşük seviyede kaydedildi. Enflasyon 2024’ün tamamında ise yüzde 44,38 olarak gerçekleşti.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU
Enflasyon verileriyle birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocakta yapılacak zam oranı yüzde 15,75 oldu. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 6’sı toplu sözleşme zammı, yüzde 5,23’ü ise enflasyon farkı olmak üzere toplamda yüzde 11,54 oranında zam alacak.
EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Bu verilere göre, aile yardımı ödeneği dâhil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya çıktı.
Her yıl iki defa ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam alırken; ikinci 6 aylık dönemde yüzde 19,31 oranında maaş farkı almıştı.