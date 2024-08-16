EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için o tarihe dikkat! Taban maaşı 12.500 TL olana 25.000 TL ödeme kalemi...

Bu yıl ilk kez emekli maaşı alacak vatandaşlar, 2025 yılına göre yüksek güncelleme oranlarından faydalanacak. Yeni emekli olacak SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, bu yıl yapılan emekli zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesinden yararlanmanın yanı sıra, emekli promosyon ödemelerindeki artışlardan da faydalanacak. Ayrıca, emeklilere sunulan çeşitli avantajlar ve indirimlerle yüzlerce firmadan indirimli hizmet alma imkanına da sahip olacaklar. Bu düzenlemeler, yeni emekliler için önemli fırsatlar sunarken, emeklilik sürecini de daha cazip hale getiriyor.

1 / 12 Bu yıl emekli olan, en düşük emekli maaşı, emekli maaşı ve promosyonu gibi alanlarda düzenlenen düzenlemeler sayesinde, 2025 yılına göre daha yüksek güncelleme oranlarından yararlanılacak. Bu avantajlar, emeklilik süreci daha kazançlı hale getiriyor. Ayrıca "Emekliler Yılı" kapsamında sunulan indirimler ve avantajlar, yeni emekliler için geçerli olacak. Bu sayede emekliler birçok hizmetten ödül olarak faydalanabilecek ve çeşitli ek gelir fırsatlarına sahip olabilecekler.

2 / 12 İlk Emekli Maaşı Ödemesini Bu Yıl Alacaklar Dikkat! Bu yılın ilk emekli maaşını alacak, 2025'e kıyasla daha fazla kârlılık güncelleme tutarlarından yararlanabilecek.

3 / 12 Ayrıca taban maaş, promosyon ve enflasyon artışlarından da yararlanacaklar. Bununla birlikte "Emekliler Yılı" kapsamında sunulan teklif seçenekleri de yeni emekliler için geçerli olacaktır.

4 / 12 Yeni Emekliye 5'li Ödeme 2024 yılında "Emekliler Yılı" ilan edilmesiyle birçok önemli gelişme yaşandı. Emekliliklerle ilgili kamu kurumları, şirketler ve özel şirketler arasında yapılan protokollerle yaygınlaşan geniş indirim seçenekleri sunulmaktadır.

5 / 12 Bu indirimler, emekliler.gov.tr ​​adresinde yayımlanan listeler aracılığıyla duyuruldu. Ocak ayında yapılan yüzde 49,25 oranındaki artış ve Temmuz ayında 6 aylık enflasyon tabanlı tabanlı yüzde 24,73 oranındaki artışla birlikte, yıllık kümülatif artış yüzde 86,16'ya ulaştı.

6 / 12 Banka promosyonları da Temmuz ayı itibarıyla 5 bin ila 24 bin lira arasında değişen rakamlarla yenilendi. Bunun yanı sıra, en düşük emekli maaşı da 10 bin liradan 12.500 TL'ye yükseltildi.

7 / 12 Neler Değişecek? Bu yıl emekli olacak sigortalılar için beş önemli avantaj bulunuyor: Maaş Artışları: Hem Ocak'ta yapılan yüzde 49.25'lik artış hem de Temmuz ayındaki artışlardan yüzde 24.73'lük artışlardan, bu yıl emekli olacak sigortalılar da yararlanabilecek. Bu artışlar, emeklilik maaşı hesaplamalarında dikkate alınır.

8 / 12 Taban Maaş: Taban maaşı Temmuz ayında 10 bin liradan 12.500 TL'ye yükseltildi. Bu düzenlemeden yeni emekliler de yararlanacak ve maaşları 12.500 TL'nin altındaysa, bu miktar üzerinden tazminat alacaklar.

9 / 12 Promosyon: Temmuz aylarındaki maaş artışlarına bağlı olarak, bankaların sunduğu promosyonlar da yükseldi. Yeni emekliler, aylık bağlamaz bankaların promosyon kampanyalarından yararlanabilecek.

10 / 12 İndirimler: Emekliler için düzenlenen kampanya kampanyaları, hem mevcut hem de yeni emekliler için geçerli olacaktır. Kamu kurumlarından özel sektöre kadar birçok alanda gösterim olanakları sunulmaktadır.

11 / 12 Güncelleme Katsayısı: Bu yıl emekli olacaklar, 2024'te 2023 yılı enflasyon ve büyüme işlemlerine göre daha fazla getiri güncelleme katsayılarından faydalanacaklar. Bu durum, 2025'te emekli olacaklara kıyasla yüzde 30'dan fazla bir maaş artışı anlamına geliyor.