Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammın belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere, memur maaşlarına enflasyon farkı ve yüzde 6’lık toplu sözleşme zammı ekleniyor. Milyonlarca memur ve emekli, 5 aylık enflasyon farkının ortaya çıkmasıyla birlikte gözlerini Ocak ayında yapılacak maaş artışlarına çevirdi. Ancak, net maaş zammı, 6 aylık enflasyon farkının hesaplanmasıyla kesinleşecek. Peki, 2025’te memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış, enflasyon farkı göz önüne alındığında ne kadar olacak? Bu sorunun cevabı, önümüzdeki dönemde maaşların ne kadar artacağı konusunda önemli bir belirleyici olacak.

1 /10 5 aylık enflasyon farkı, milyonlarca çalışan memur ve emekliyi doğrudan etkileyen önemli bir konu. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yansıtılıyor. Bu yıl, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında açıklanan enflasyon oranlarıyla birlikte, memur ve emeklinin alacağı zam oranları da netleşmeye başladı.

2 /10 5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,88 olarak açıklanmıştı. Kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

3 /10 Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88 ve kasım ayı için de yüzde 2,24 olarak açıklandı.

4 /10 2025 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK? SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 14,57'lik zam farkını elde etmiş oldu. Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 4,15 olarak açıklandı.

5 /10 Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 4,15 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 6 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 10,4 kümülatif zam meydana gelecek.

6 /10 Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

7 /10 Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyonuyla birlikte 6 aylık oranında birikimli olarak hesaplanacak.

8 /10 5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verilerine göre, kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,24 yükseliş kaydetti. Bu verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 5 aylık enflasyon farkına göre şimdiden yüzde 14.57'lik zammı hak etmiş oldu.

9 /10 2025 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI OCAK AYINDA NE KADAR OLACAK? Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2025 yılının ilk zammını alacak.