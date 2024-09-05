Emekli maaşına 15 bin TL formülü geldi: En düşük maaş için tahmin açıklandı! Emekli ve memur maaşı için...

Memur zammı Temmuz ayında enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil yüzde 19,31 olarak belirlenmiş, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı ise yüzde 24,71 olmuştu. En düşük emekli maaşı 12.500 liraya yükselmişti. Ocak 2025'te yapılacak emekli ve memur zamları merakla beklenirken, Orta Vadeli Program'da (OVP) açıklanan enflasyon tahmini, yeni maaş hesaplamalarına ışık tuttu. Milyonlarca emekli ve memur için zamlı maaşların ne kadar olacağı şimdiden konuşulmaya başlandı.