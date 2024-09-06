Emekli maaşına 15 bin TL formülü geldi: SSK, Bağkur'lu için yeni tahmin açıklandı! 12.500, 13.000, 14.250 TL maaş alanlar...

Emekli ve memur maaşlarına Ocak 2025’te yapılacak zamlar için gözler Orta Vadeli Program’da (OVP) açıklanan yılsonu enflasyon tahminlerine çevrildi. Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon rakamlarının netleşmesiyle zam oranlarına dair beklentiler de şekillendi. Yıl sonu enflasyon tahmini doğrultusunda en düşük emekli maaşı ve memur maaşlarındaki artışların ne kadar olacağı merak ediliyor.
Memur zammı Temmuz ayında enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil yüzde 19,31 olarak belirlenmiş, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı ise yüzde 24,71 olmuştu. En düşük emekli maaşı 12.500 liraya yükselmişti. Ocak 2025'te yapılacak emekli ve memur zamları merakla beklenirken, Orta Vadeli Program'da (OVP) açıklanan enflasyon tahmini, yeni maaş hesaplamalarına ışık tuttu. Milyonlarca emekli ve memur için zamlı maaşların ne kadar olacağı şimdiden konuşulmaya başlandı.
OVP’DE YILSONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ
Bugün açıklanan OVP'de enflasyon beklentileri yükseldi. 2024'te yüzde 33 olan enflasyon beklentisi 41,5'e, 2025'te 15,2'den 17'5'e, 2026'da 8,5'ten 9,7'ye yükseltildi. 2027 için yüzde 7'lik enflasyon tahmini yapıldı. Bu veriler doğrultusunda memur ve emeklinin alacağı zam oranı da yükselmiş oldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ‘15 BİN TL’ FORMÜLÜ
En düşük emekli maaşının Ocak ayında yeniden değerlendirilecek, hükümetin masasında 15 bin TL rakamının olduğunu konuşulmaya başlandı.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ (TEMMUZ 2024 – YÜZDE 9,3 ARTIŞ TAHMİNİ İLE OCAK 2025)
• En düşük memur emekli maaşı - 17.586 TL - 19.221 TL
• En düşük memur maaşı: 39.205 TL - 42.851 TL
• Bekar memur: 36.236 TL - 39.605 TL
ZAMLI MEMUR MAAŞI (TEMMUZ 2024 – YÜZDE 9,3 ARTIŞ TAHMİNİ İLE OCAK 2025)
• ŞUBE MÜDÜRÜ (Üni. Mezunu) 1/4 - 57.762 - 63.133 TL
• MEMUR (Üni. Mezunu) 9/1 - 40.824 TL - 44.620 TL
• UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 - 52.575 TL - 57.464 TL
• ÖĞRETMEN 1/4 - 47.441 TL - 51.853 TL
• BAŞKOMİSER 1/3 - 58.074 - 63.474 TL
• POLİS MEMURU 8/1 - 52.552 TL - 57.439 TL
• UZMAN DOKTOR 1/4 - 66.174 TL - 72.328 TL
• HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1 - 47.060 TL - 51.436 TL
• MÜHENDİS 1/4 - 58.957 TL - 64.440 TL
• TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 - 41.890 TL - 45.785 TL
• PROFESÖR 1/4 - 85.671 TL - 93.638 TL
• ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 56.537 TL - 61.794 TL
• VAİZ 1/4 - 49.161 TL - 53.732
• AVUKAT 1/4 - 56.179 TL - 61.403 TL
MEMUR EMEKLİ MAAŞI (TEMMUZ 2024 – YÜZDE 9,3 ARTIŞ TAHMİNİ İLE OCAK 2025)
• MÜSTEŞAR 1/1 - 63.946 TL – 69.892 TL
• GENEL MÜDÜR 1/1 - 56.598 TL – 61.861 TL
• ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 - 22.210 TL – 24.275 TL
• MEMUR (LİSANS) 4/1 - 17.388 TL – 19.005 TL
• ÖĞRETMEN 1/4 - 26.338 TL – 28.787 TL
• KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 37.289 TL – 40.756 TL
• BAŞKOMİSER 1/4 - 26.338 TL – 28.787 TL
• POLİS MEMURU 1/4 - 26.338 TL - 28.787 TL
• HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 - 26.338 TL –28.787 TL
• MÜHENDİS 1/4 - 26.372 TL – 28.824 TL
• TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 - 18.934 TL - 20.694 TL
• PRATİSYEN HEKİM 1/4 - 38.926 TL – 42.546 TL
• PROFESÖR 1/4 - 46.122 TL - 50.411 TL
• İMAM HATİP - 26.568 TL - 29.038 TL
• AVUKAT 1/4 - 26.568 TL - 29.038 TL