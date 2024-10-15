EMEKLİ MAAŞINA PRİM FARKI GELİYOR! 1999-2000-2008 sonrası SSK -Bağkurluya maaş hesabı baştan sona değişecek!

Türkiye'de emeklilik maaş sisteminde köklü değişiklikler öngören yeni düzenlemeler yakında hayata geçirilecek. Bu yıl içerisinde çıkarılması beklenen reformla, prim gün sayısı ve çalışma süresi gibi emekliliği belirleyen kriterler daha etkin hale getirilerek emekli maaşlarının artırılması hedefleniyor. Özellikle mevcut sistemde yer alan "kök ve taban maaş" ayrımının ortadan kaldırılması, emeklilik maaşları arasındaki dengesizliklerin giderilmesi açısından önemli bir adım olacak. Ayrıca, yeni sigortalılar için de farklı bir emeklilik sistemi devreye sokulacak, bu da uzun vadede daha sürdürülebilir ve adil bir emeklilik yapısının oluşmasına katkı sağlayacak.

1 /13 Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında açıklanan yeni emeklilik sistemi paketi, bu yıl içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gündeme gelmeye hazırlanıyor. Yapılacak reformlarla, emeklilik maaş bağlama sisteminden emeklilik şartlarına kadar pek çok alanda önemli yenilikler hedefleniyor. Bu reformlar, mevcut emeklilik sisteminde daha adil ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı amaçlıyor. Ayrıca, pakette yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) de devreye girecek. Bu sistem, çalışanların emeklilik döneminde ek gelir sağlayarak yaşam standartlarını korumayı amaçlayan, işveren katkısıyla desteklenen bir emeklilik modeli sunacak.

2 /13 Emekli maaş sisteminde köklü değişiklikler getirecek düzenlemeler, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında netleşmeye başladı.

3 /13 Yeni sistemle birlikte, kök ve taban aylık farkı ortadan kalkacak ve prim gün sayısına dayalı daha adil bir maaş hesaplama modeli devreye girecek. İşte sistemde öne çıkan başlıklar:

4 /13 Kök ve Taban Aylık Ayrımı Kalkıyor Uzun süredir tartışılan emekli maaş bağlama sisteminde köklü değişiklikler planlanıyor. Yeni modelde prim ödeme gün sayısı, maaş bağlama hesaplamalarında daha fazla önem kazanacak.

5 /13 Şu an uygulanan üçlü maaş bağlama sisteminin yerine tek formüllü bir hesaplama sistemi getirilecek. Bu sayede, çok çalışan ve daha fazla prim günü olan çalışanlar daha yüksek maaş alacak.

6 /13 Mevcut sistemdeki "Çalıştıkça maaş düşüyor" eleştirisi de bu reformla sona erecek. Prim günü ve çalışılan süre artık emekli maaşına daha pozitif bir katkı yapacak, bu da kayıt dışı çalışmayı azaltacak.

7 /13 Özellikle, 3600 prim günü ile emekli olanlar ile 9000 prim günü olanlar arasındaki maaş farkı açılacak.

8 /13 Yeni Sigortalılar İçin Emeklilik Şartları Yeni reformlar, gelecekte sigortalı olacak kişiler için emeklilik koşullarını da değiştirecek. Kadınlar için emeklilik yaşı 60, erkekler için ise 65 olarak yeniden belirlenecek.

9 /13 Bu yeni düzenleme, yasa yürürlüğe girdikten sonra sigortalı olanları kapsayacak ve sosyal güvenlik sistemindeki aktif-pasif dengeyi iyileştirmeyi hedefleyecek.

10 /13 Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) OVP'de yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) de devreye girecek. TES, çalışanların sosyal güvenlik emekliliğine ek olarak bir ikinci emeklilik maaşı almalarını sağlayacak.

11 /13 Bu sistemde işverenler ve devlet katkıları da bulunacak, çalışanlar için ek bir gelir kaynağı oluşturulacak.

12 /13 Bu uygulamadan sadece mevcut çalışanlar değil, aynı zamanda yeniden çalışma hayatına katılan emekliler de yararlanabilecek. Böylece, mevcut emekliliklerine ek olarak ikinci bir maaş almaları mümkün olacak.