Emekli maaşında sistem değişiyor! 1999-2000-2008 sigortalılara yüksek maaş formülü: OVP sistemi ile...

Çok çalışana az maaş sorunu da dikkat çekiyor. Taban maaş uygulaması, daha uzun süre çalışan ve daha fazla prim ödeyen emekliler ile daha az çalışan ve daha az prim ödeyen emekliler arasında maaş farkının ortadan kalkmasına neden oluyor. Örneğin, 9.000 gün Bağ-Kur primi ödeyen bir esnaf ile 3.600 gün prim ödeyen bir emekli aynı maaşı alabiliyor. Bu durum, yüksek prim ödeyen sigortalılar arasında adaletsizlik algısına yol açıyor.