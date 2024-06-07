"Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı 2024? Haziran ayı SSK - Bağkur - Emekli Sandığı maaşı erken yatacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı öncesinde memurlar ve emekliler maaş ödemelerine ilişkin son gelişmeleri yakından takip ediyor. Normal şartlarda 4A emeklilerine maaşlar tahsis numarasına göre 17’si ile 26’sı arasında yatırılıyor. Bağ-kur’lulara ise ödemeler 25’i ve 28’i arasında yatırılıyor. Kurban Bayramı’nın birinci günü bu yıl 16 Haziran’a denk gelirken bayram tatili 4 gün sürecek. İşte emekli maaş takvimi 2024...