"Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli ve memur maaşı ödeme tarihleri, Haziran ayı ile birlikte gündeme geldi. Kurban Bayramı’na kısa bir zaman kala milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi maaşların öne çekilip çekilmeyeceğini merak ediyor. Kabine Toplantısı sonrası emekli bayram ikramiyelerinin 10-14 Haziran tarihinde yatırılacağını duyurulmuştu. Peki Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı 2024? Haziran ayı SSK - Bağkur - Emekli Sandığı maaşı erken yatacak mı?
"Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı 2024? Haziran ayı SSK - Bağkur - Emekli Sandığı maaşı erken yatacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı öncesinde memurlar ve emekliler maaş ödemelerine ilişkin son gelişmeleri yakından takip ediyor. Normal şartlarda 4A emeklilerine maaşlar tahsis numarasına göre 17’si ile 26’sı arasında yatırılıyor. Bağ-kur’lulara ise ödemeler 25’i ve 28’i arasında yatırılıyor. Kurban Bayramı’nın birinci günü bu yıl 16 Haziran’a denk gelirken bayram tatili 4 gün sürecek. İşte emekli maaş takvimi 2024...
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE Mİ YATACAK?
Emekli ve memur maaşı ödemeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla hesaplara yatırılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram ikramiyelerinin 10-14 Haziran tarihleri arasında aktarılacak.
Emekli ve memur maaşlarının bayram öncesinde hesaplara aktarılmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Memur maaşları, normal şartlarda her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor.
Emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasına göre yatırılıyor. 4A, 4B ve 4C emeklileri maaşlarını farklı günlerde alıyor. Ödeme takvimi şu şekilde;
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
BAĞ-KUR MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.