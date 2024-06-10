"Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu yıl bayramın ay ortasına gelmesi sebebiyle maaşların öne çekilip çekilmeyeceği araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Bayram öncesinde ikramiyelerin hesaplara aktarılacağını açıklamıştı. Bu noktada normal şartlarda 4A SSK emeklilerine 17-26'sı arasında ve Bağ-Kur'lulara ise her ay 25'i ve 28'i arasında emekli maaşı ödemeleri yapılıyor. Peki emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı 2024? Memur ve emekli sandığı maaş ödemeleri ayın kaçında yatar?

1 / 9 "Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı 2024? Memur ve emekli sandığı maaş ödemeleri ayın kaçında yatar?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli maaşı ödeme tarihleri ve bayram ikramiyesi ödemeleri 16 milyon emeklinin gündeminde yer alıyor. Kurban Bayramı sebebiyle emeklilere ödenecek olan bayram ikramiyesi hakkında ödeme takvimi yakından takip ediliyor. Peki emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı 2024? Memur ve emekli sandığı maaş ödemeleri ayın kaçında yatar?

2 / 9 EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI? Emekli maaşları her ayın 17'si ile 26'sı arasında hesaba yatırılmaktadır. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri birlikte yatmıştı.

3 / 9 EMEKLİ MAAŞLARI HAZİRAN TAKVİMİ Emekli ve memur maaşı ödemeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla hesaplara yatırılıyor.

4 / 9 Emekli maaşlarının bayram öncesinde hesaplara aktarılmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

5 / 9 Emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasına göre yatırılıyor. 4A, 4B ve 4C emeklileri maaşlarını farklı günlerde alıyor. Ödeme takvimi şu şekilde;

6 / 9 4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

7 / 9 Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

8 / 9 BAĞ-KUR MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde, Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde, Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.