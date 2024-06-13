Emekli maaşları ne zaman ödenecek 2024? SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi dikkat kesildi! SGK açıklaması sonrası...

Haziran ayı emekli maaşı ödeme tarihleri 2024 için vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yaklaşan bayram öncesi SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaşlarına ilişkin yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor. 4A, 4B ve 4C emekli ikramiyeleri farklı günlerde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak ve ödemeler 5 gün içinde tamamlanacak. 16 milyon emekli, 3 bin TL Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanacak. Emekliler, maaşlarını ise her ay tahsisat numarasına göre 17 ile 26'sı arasında alıyor.