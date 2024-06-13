Emekli maaşları ne zaman ödenecek 2024? SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi dikkat kesildi! SGK açıklaması sonrası...

Bağkur, Emekli Sandığı ve SSK emekli maaşlarının ne zaman yatacağı, 2024 Kurban Bayramı yaklaşırken merak edilen konular arasında yer alıyor. Takvime göre bu yıl Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. Bayram öncesi emekliler, maaşlarının hesaplara yatacağı tarihleri bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 10-14 Haziran tarihleri arasında ödenecek. İkramiye ödeme tarihleri netleşmişken, emekli maaşlarının yatacağı tarihler de merakla bekleniyor.
Haziran ayı emekli maaşı ödeme tarihleri 2024 için vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yaklaşan bayram öncesi SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaşlarına ilişkin yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor. 4A, 4B ve 4C emekli ikramiyeleri farklı günlerde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak ve ödemeler 5 gün içinde tamamlanacak. 16 milyon emekli, 3 bin TL Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanacak. Emekliler, maaşlarını ise her ay tahsisat numarasına göre 17 ile 26'sı arasında alıyor.
SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Emekli ve memur maaşları her ay belirli tarihlerde hesaplara geçiyor. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı ikramiyelerimizi 10-14 Haziran tarihileri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. " dedi.
Kurban Bayramı ile beraber maaşların bu hafta yatıp yatmayacağı araştırılıyor. Kurban Bayramı arefesi 15 Haziran Cumartesi gününe denk gelirken, bayram ise 16-19 Haziran arasında idrak edilecek.
2024 Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran'a denk geliyor. Ancak Haziran ayı maaş ödemelerinin erkene çekilmesine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Bununla beraber 4A, 4B, 4C aylıkları tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara aktarılıyor. SSK, BAĞ-KUR emekli aylığı ödeme takvimi şu şekilde;
SSK 4A EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.