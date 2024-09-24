EMEKLİ OCAK ZAMMINDA 2 ORAN ÇIKTI! SSK ve BAĞ-KUR'luya en düşük emekli maaş formülü: 12.500 TL altı maaş alanlar...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ayında kök aylıklarına 6 aylık enflasyon oranına göre zam alacak. Yapılan tahminlere göre, bu zam oranı yüzde 13.44'ün üzerinde olacak. Bu artış, 2023'ün Temmuz ve Aralık ayları arasındaki enflasyon verilerine dayandırılacak. Ayrıca, zam oranı hükümetin ek refah payı uygulaması ile daha da artırılabilir. Böylece emekli aylıkları yalnızca enflasyon artışı ile değil, refah payı desteğiyle de yukarı çekilecek. Bu artış sadece aylıklar üzerinde etkili olmayacak, aynı zamanda ek ödemeler de bu zam oranına paralel olarak yükselecek. Ocak ayında yapılacak zamla birlikte, emeklilerin aylık gelirinde önemli bir artış yaşanması bekleniyor.

1 /11 Bu yıl kök aylıklarına önce yüzde 49.25, ardından yüzde 24.73 oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılı için yapılacak zamları merakla beklemeye başladı. 2025 yılının ilk ayında, emekli maaşlarına 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre bir artış yapılacak. Bu artış, son altı aylık dönemde oluşan enflasyon rakamları temel alınarak belirlenecek ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yansıtılacak.

2 /11 2025 yılına girerken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen zam oranları şimdiden merak konusu oldu. Orta Vadeli Program'daki 2024 yılı sonu TÜFE tahminine göre, Ocak ayında yapılacak enflasyon zammının yüzde 13.44 olacağı öngörülüyor.

3 /11 Ancak, farklı enflasyon tahminlerine göre bu oran yüzde 14.52 ile yüzde 19.77 arasında değişiklik gösterebilir. Ocak ayında açıklanacak enflasyon verileri, emeklilerin maaşlarına yansıtılacak zam oranını netleştirecek.

4 /11 Ek Ödeme Artışı Emekli maaşlarına yapılacak zamla birlikte, her ay ödenen yüzde 4-5 oranındaki ek ödemeler de artacak. Örneğin, şu an kök aylığı 12 bin lira olan bir SSK emeklisi, 480 lira ek ödeme alıyor.

5 /11 Ocak ayında yapılacak yüzde 13.44'lük zamla bu emeklinin kök aylığı 13.612,80 liraya çıkacak. Buna göre, yeni ek ödeme tutarı da 544,51 liraya yükselecek ve toplam maaşı 14.157,31 liraya ulaşacak.

6 /11 Ek ödemeler de yeni maaş üzerinden hesaplanacağı için, zamla birlikte bu tutarlar da otomatik olarak artacak.

7 /11 Refah Payı İhtimali Enflasyon zammının yanı sıra hükümetin ek bir iyileştirme olarak refah payı da gündeme gelebilir.

8 /11 Eğer refah payı uygulaması devreye girerse, enflasyon oranı daha da yükseltilecek. Örneğin, Ocak ayında enflasyon zammı yüzde 13.44 olarak açıklanırsa, refah payı ile bu oran yüzde 20'ye çıkarılabilir. Bu durumda emekli maaşları enflasyon zammının ötesinde bir iyileştirme görecek.

9 /11 Kök Aylık ve Ek Ödeme Bilgileri Nasıl Öğrenilir? Emekliler, e-Devlet platformu üzerinden kök aylık ve ek ödeme bilgilerine erişebilir.

10 /11 "Emekli Aylık Bilgisi" bölümünde yer alan "aylık tutarı" kısmı kök aylığı gösterirken, "ek ödeme tutarı" maaşın yüzde 4-5 oranındaki ek ödemesini belirtir.