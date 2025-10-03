Emekli Ocak zammında tablo netleşti TÜİK 3 aylık rakamı açıkladı: 16.881 TL maaş alan SSK BAĞ-KUR, EYT'li ve 4C'liye yeni maaşlar...

Farklı Maaş Aralıklarına Göre Olası Zam Oranları

Mevcut enflasyon beklentileri ve yapılan hesaplamalara göre, farklı maaş aralıklarında bulunan memur ve emeklilerin alacakları zam oranları da değişiklik gösterecek. Örneğin, 16.881 TL, 17.500 TL, 18.800 TL ve 19.500 TL maaş alanların, farklı enflasyon senaryolarına göre alacakları zam miktarları değişiklik gösterecek. Bu nedenle, memur ve emekliler, enflasyon verilerini yakından takip ederek, kendi maaşlarına yansıyacak olası zam oranlarını hesaplamaya çalışıyorlar.