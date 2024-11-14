Emekli olanlar yüzde 30 daha fazla maaş alacak! Emeklilik dilekçesinde o tarihe dikkat!

2024 yılı içinde emeklilik başvurusu yapmayı planlayanlar için önemli bir hatırlatma: Bu yıl emekli olacakların, 2025 ve sonrasında emekli olacaklara kıyasla yaklaşık yüzde 30 oranında daha yüksek maaş alma fırsatları bulunuyor. Ancak bu avantajdan yararlanırken gelir kaybı yaşamamak için başvuru sürecinin dikkatle yönetilmesi öneriliyor. İşte konu hakkında detaylar...

1 /10 Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44 olarak güncellemesiyle, emekli olmaya hazırlanan vatandaşlar daha yüksek emekli aylığı alma yollarını araştırmaya başladı. Özellikle yıl sonuna doğru yapılacak emeklilik başvurularının, yeni enflasyon oranı ve zam beklentileriyle maaşlara olumlu etki etmesi bekleniyor.

2 /10 2024 yılı içinde emekli olmayı düşünenler için önemli bir fırsat bulunuyor. Bu yıl emeklilik başvurusu yapanlar, 2025 ve sonraki yıllarda emekli olacaklara göre yaklaşık yüzde 30 daha yüksek maaş alabilecekler.

3 /10 Ancak emeklilik kararını verirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var.

4 /10 Öncelikle, emekli olmadan çalışmaya devam edebilme süresi, mevcut maaş ile emekli maaşı arasındaki fark ve emeklilik sonrası çalışma planları gibi faktörler göz önünde bulundurulmalı.

5 /10 Emekli olup çalışmaya devam edecek olanlar, bu sayede hem emekli aylığı hem de Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ile çalışma imkânına sahip olacak.

6 /10 Aynı işyerinde SGDP ile çalışmayı planlayanlar için 2024’te emekli olmak özellikle avantaj sağlayabilir.

7 /10 Eğer emekli olduktan sonra ticarete atılmayı ya da bir işyeri açmayı düşünüyorsanız, bu durumda da 2024'te emekli olmak kazançlı bir seçenek olabilir.

8 /10 Emekli maaşında herhangi bir kesinti olmadan ticaret yapılabilir, ayrıca Bağ-Kur primi ödeme zorunluluğu da bulunmaz.

9 /10 Öte yandan, emeklilik için acele etmemesi gereken bir grup da var.