Emekli maaşı zammı ile milyonlarca emeklinin geliri Temmuz ayında artacak. 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesinin ardından, refah payı hariç emeklilere yapılacak zam oranı belirlenecek. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları ışığında maaş hesaplamaları değişti. Emekliye zam oranı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?
Son dakika haberi: Emekliye zam düzenlemesi için geri sayım başladı. Emekli zammı ile 16 milyon vatandaşın geliri artacak. Emeklilerin gelirlerinde 3'lü artış bekleniyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN 1 VERİ KALDI
Emekli ve memur zammının kesinleşmesine 1 veri kaldı. 3 Temmuz Çarşamba günü de Haziran ayı enflasyonu açıklanacak. Bu rakamla beraber 16 milyon emeklinin ve 4 milyon memurun alacağı maaşlar kesinlik kazanacak.
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 25,86
Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi 2,56 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.340,26'ya yükselmesi bekleniyor.
Yine buradan esasla yapılan hesaba göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,86 olacak. Yani kabaca enflasyonun yüzde 26 bandında olacağı hesaplanıyor.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU
6 aylık enflasyon: Yüzde 25,86
6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,86
6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 9,44
6 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
6 aylık memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 20,04
1. KÖK MAAŞ ZAMMI REFAH PAYI HARİÇ YÜZDE 25'İ AŞACAK
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı enflasyon artışı yaklaşık yüzde 26, memur ve memur emeklilerinin Temmuz artışı ise yüzde 21 civarında olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2 senedir uygulanan refah payının Temmuz ayında da gündeme gelmesi bekleniyor.
Enflasyon zammına ilaveten yüzde 5-15 arasında değişen rakamlar masada bulunuyor. Enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası ekonomi yönetimi kararını verecek. Öncelikli gündemde enflasyon sorunu bulunuyor.
SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI İÇİN EŞİTLEME FORMÜLÜ
Memur emeklisi de enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre zam alıyor. Ocak 2024 döneminde SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57'den refah payı ile yüzde 49,25 seviyesine yükseltilerek memur emeklisi ile eşitlendi.
Temmuz döneminde de eşitleme formülü masada bulunuyor. Eğer eşitleme formülü uygulanırsa memur emeklisi yüzde 5'in üzerinde ek zam almış olacak.
2. 10 BİN TL OLARAK UYGULANAN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK
Hazine desteği ile uygulanan 10 bin TL en düşük emekli maaşı da temmuz ayında artacak. 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 26'ya göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşı 12.500-13.000 TL civarında belirlenecek.
En düşük emekli maaşı için en güçlü 2. senaryo ise 1 yıllık enflasyon beklentisi hesabı oldu. Burada Haziran sonrası yıllık enflasyonun yüzde 35-40 bandına oturması bekleniyor. Buna göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşının 13.500-14.000 TL civarında olabileceği hesaplandı.
3. EMEKLİ PROMOSYONLARININ ARTMASI BEKLENİYOR
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi 2024 Ocak döneminde yüzde 49,25'lik zam aldı. En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseltildi. Bununla beraber özel bankaların müşteri kazanma iştahı arttı. Promosyon kampanyaları 18 bin TL bandına kadar yükseldi. Asgari emekli promosyon tutarı maaşa göre 8 ila 12 bin TL arasında değişen tutarlarda belirlendi.
Temmuz zammı sonrası en yükseği 18 bin TL olarak uygulanan emekli promosyon kampanyalarının 20 bin TL ve üzerine çıkması bekleniyor.