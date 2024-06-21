Emekli temmuz ayı zammı için milyonlarca emekli nefesini tutup zam oranını bekliyor. Emekli maaşı temmuz zammı 2024 son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Emekli maaşlarına temmuz ayında yapılacak zam oranı, enflasyon farkına göre belirlenecek. Zam oranı, TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon rakamlarına dayalı olacak. Peki, emekli maaşlarına temmuz ayında ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte emekli maaşı hesaplama tablosu.
Memur ve emekli maaşlarına zam için son bir veri kaldı. 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenen emekli maaşları Temmuz-Aralık dönemi için yeniden hesaplanıyor. Bu noktada ''En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?'' soruları yanıt aramaya başladı. Emekli maaşına temmuz zammında zam senaryoları konuşulmaya devam ediyor. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak?
Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını şimdiden haketmiş oldu. Emekli maaş zam oranı, enflasyon ve refah payı olmak üzere iki temel faktöre göre belirleniyor.
Enflasyon: Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, maaş zammında kullanılan en önemli göstergedir. Temmuz ayı enflasyon rakamları netleştikçe, bu oran da kesinleşecek.
Refah Payı: Refah payı, enflasyonun dışında emeklilerin alım gücünü korumak için yapılan ek zam oranıdır. Bu oran, hükümet tarafından belirleniyor.
Merkez Bankası'nın haziran ayı piyasa katılımcıları anketi memur ve emekli zammına ilişkin önemli bir ipucu verdi.
Ankette enflasyon tahmini Haziran ayı için yüzde 2.52 oldu. Anketteki tahminin gerçekleşmesi halinde ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25,81 gelecek.
Emekli maaşı zammı ne kadar olacak?
Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,81 olacak.
Memurların ise enflasyon farkı yüzde 9,40'a ulaşacak. Yüzde 10'luk temmuz zammı da bu fark ile yüzde 20,35'e yükselecek.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milliyete konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, en düşük emekli maaşı için tahminini açıkladı.
Bayram, "En düşük emekli maaşı için benim tahminim yüzde 50 artışla 15 bin TL civarıdır. Ancak yapılacak oransal zam yüzde 25’ler civarında olacaktır" dedi.
Kök maaşlara zam yapılırsa en düşük emekli maaşı ne kadar olur?
Ocak ayında kök maaşı 10 bin liranın altında olan tüm emeklilerin maaşı 10 bin lirada denkleştirilmişti. Bu uygulamanın devam etmesi ve en düşük maaşın 6 aylık enflasyon oranında artırılması halinde emekliler 12 bin 500 lira olacak.
5 aylık enflasyon farkı ne kadar?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olarak açıklandı.
Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16, nisan ayı için 3,18 ve mayıs ayı için 3,37 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.
Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 22,72 olarak belirlendi.
Emekli ve memur maaşı hesaplama tablosu
6 aylık enflasyon: Yüzde 25,86
6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,86
6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 9,44
6 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
6 aylık memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 20,04
Emekli maaşına yüzde 25,81 zam gelirse kim ne kadar alacak? İşte emekli maaşı hesaplama tablosu:
10.000 TL emekli maaşı alan ne kadar zam alacak?
10.000 TL maaşı alan emeklinin yüzde 25.81 zamlı maaşı 12.581 TL olacak
10.100 TL emekli maaşı alan ne kadar zam alacak?
10.100 TL maaşı alan emeklinin yüzde 25.81 zamlı maaşı 12.706 TL olacak.
10.200 TL emekli maaşı alan ne kadar zam alacak?
10.200 TL maaşı alan emeklinin yüzde 25.81 zamlı maaşı 12.832 TL olacak.
10.300 TL emekli maaşı alan ne kadar zam alacak?
10.300 TL maaşı alan emeklinin yüzde 25.81 zamlı maaşı 12.958 TL olacak.
10.400 TL emekli maaşı alan ne kadar zam alacak?
10.400 TL maaşı alan emeklinin yüzde 25.81 zamlı maaşı 13.084 TL olacak.
10.500 TL emekli maaşı alan ne kadar zam alacak?
10.500 TL maaşı alan emeklinin yüzde 25.81 zamlı maaşı 13.210 TL olacak.
11.000 TL emekli maaşı alan ne kadar zam alacak?
11.000 TL maaşı alan emeklinin yüzde 25.81 zamlı maaşı 13.840 TL olacak.
12.000 TL emekli maaşı alan ne kadar zam alacak?
12.000 TL maaşı alan emeklinin yüzde 25.81 zamlı maaşı 15.097 TL olacak.
12.100 TL emekli maaşı alan ne kadar zam alacak?
12.100 TL maaşı alan emeklinin yüzde 25.81 zamlı maaşı 15.223 TL olacak.
12.200 TL emekli maaşı alan ne kadar zam alacak?
12.200 TL maaşı alan emeklinin yüzde 25.81 zamlı maaşı 15.348 TL olacak.
12.400 TL emekli maaşı alan ne kadar zam alacak?
12.400 TL maaşı alan emeklinin yüzde 25.81 zamlı maaşı 15.600 TL olacak.
12.500 TL emekli maaşı alan ne kadar zam alacak?
12.500 TL maaşı alan emeklinin yüzde 25.81 zamlı maaşı 15.726 TL olacak.
12.600 TL emekli maaşı alan ne kadar zam alacak?
12.600 TL maaşı alan emeklinin yüzde 25.81 zamlı maaşı 15.852 TL olacak.
12.700 TL emekli maaşı alan ne kadar zam alacak?
12.700 TL maaşı alan emeklinin yüzde 25.81 zamlı maaşı 15.977 TL olacak.
12.800 TL emekli maaşı alan ne kadar zam alacak?
12.800 TL maaşı alan emeklinin yüzde 25.81 zamlı maaşı 16.103 TL olacak.
12.900 TL emekli maaşı alan ne kadar zam alacak?
12.900 TL maaşı alan emeklinin yüzde 25.81 zamlı maaşı 16.229 TL olacak.
13.000 TL emekli maaşı alan ne kadar zam alacak?
13.000 TL maaşı alan emeklinin yüzde 25.81 zamlı maaşı 16.355 TL olacak.
13.100 TL emekli maaşı alan ne kadar zam alacak?
13.100 TL maaş alan emeklinin yüzde 25.81 zamlı maaşı 16.481 TL olacak.
13.200 TL emekli maaşı alan ne kadar zam alacak?
13.200 TL maaş alan emeklinin yüzde 25.81 zamlı maaşı 16.606 TL olacak.
13.300 TL emekli maaşı alan ne kadar zam alacak?
13.300 TL maaş alan emeklinin yüzde 25.81 zamlı maaşı 16.732 TL olacak.
13.400 TL emekli maaşı alan ne kadar zam alacak?
13.400 TL maaş alan emeklinin yüzde 25.81 zamlı maaşı 16.858 TL olacak.
13.500 TL emekli maaşı alan ne kadar zam alacak?
13.500 TL maaş alan emeklinin yüzde 25.81 zamlı maaşı 16.984 TL olacak.