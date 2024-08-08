EMEKLİ ZAM MAAŞ FARKI SORGULAMA: Emekli maaş zam farkları yattı mı, ödendi mi? 4C'li memur 14 günlük fark...

"Emekli maaş zam farkları yattı mı, ödendi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. En düşük emekli maaşı zam farkı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, vergi paketi düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte merak konusu oldu. Gelen vergi paketi düzenlemesi sonrasında, en düşük emekli maaşları 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükselmişti. Temmuz aylıklarına ek yansıyan 2 bin 500 liralık fark ise emeklilerin hesabına yatırılacak. Peki, en düşük emekli maaşı zam farkı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

1 / 5 "En düşük emekli maaş farkı yattı mı? Emekli maaş farkı ne kadar, kaç TL?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz maaş zammı sonrasında oluşan fark ödemeleri için detaylar merak ediliyor.

2 / 5 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında farkların ödeneceği tarih belli oldu.

3 / 5 Buna göre; En düşük emekli maaşı kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacak.

4 / 5 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı yeni düzenlemeyle birlikte 12 bin 500 lira olarak uygulanıyor.