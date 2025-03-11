EMEKLİ ZAMLI İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak?

"SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi tutarı netleşti. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak ödenen ikramiye, bu yıl %33 artışla 4 bin liraya yükseldi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödemeler farklı günlerde yapılacak ve tahsis numarasının son hanesine göre belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın planlamasının ardından ödeme takvimi duyurulacak. Bayram öncesinde tüm ödemelerin tamamlanması beklenirken, 2025 Ramazan Bayramı 30 Mart’ta başlayacak. İşte, emekli bayram ikramiyelerine dair son gelişmeler…