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EMEKLİ ZAMLI İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak?

EMEKLİ ZAMLI İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak?

10:1811/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Emeklilerin bayram ikramiyesi bu yıl %33 artışla 4.000 liraya yükselirken, ödeme takvimi merak konusu oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere farklı tarihlerde ödeme yapılacak. Bayram ikramiyeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla hesaplara yatırılacak. Zamlı ikramiye için hazırlanan kanun teklifi, TBMM’de görüşüldükten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulacak. 2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart’ta başlayacak. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim aylığı ile yaşlılık maaşı alanlar da ikramiyeden faydalanacak. Peki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak?

"SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi tutarı netleşti. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak ödenen ikramiye, bu yıl %33 artışla 4 bin liraya yükseldi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödemeler farklı günlerde yapılacak ve tahsis numarasının son hanesine göre belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın planlamasının ardından ödeme takvimi duyurulacak. Bayram öncesinde tüm ödemelerin tamamlanması beklenirken, 2025 Ramazan Bayramı 30 Mart’ta başlayacak. İşte, emekli bayram ikramiyelerine dair son gelişmeler…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu.

Emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM'de. Kanuna göre emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltilecek.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK?

Emekli bayram ikramiyelerine ilişkin teklifin önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınması ve ardından TBMM Genel Kurulu'nda oylamaya sunulması öngörülüyor. Düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlandığında yürürlüğe girecek.

Teklifin yasalaşmasının ardından emeklilere yönelik bayram ikramiyelerinin, arefe gününden önce ödenmesi planlanıyor. Ramazan Bayramı öncesinde zamlı ikramiyelerin hesaplara yatırılması beklenirken, bayramın 30 Mart'a denk gelmesi nedeniyle ödemelerin 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma günleri arasında yapılacağı tahmin ediliyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NEREYE YATIRILACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan banka aracılığıyla hesaplara aktarılıyor. Bayram ikramiyeleri e-Devlet üzerinden kontrol edilebilir.

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