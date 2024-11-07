Milyonlarca emekli, 2025 yılı Ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Şimdiye kadar açıklanan dört aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %12 oranında bir artış yapılması öngörülüyor. Anket sonuçları ise kalan iki aylık enflasyon verileriyle birlikte bu oranın %15 ila %16,4 arasında gerçekleşebileceğini gösteriyor. Özellikle Ocak ayında yapılacak bu artışın yanı sıra, refah payı eklenip eklenmeyeceği de emeklilerin yakından takip ettiği konular arasında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar, maaş zam oranına ek bir refah payı olup olmayacağı konusunda belirleyici olacak.

1 /10 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2025'te alacakları maaş zammı, yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon verilerine dayanarak belirlenecek. Temmuz-Ekim döneminde TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon oranı %12,06 olarak kaydedildi. Şimdi emekliler, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasını bekliyor. Ekonomistlerin tahminlerine göre, kalan iki ayda enflasyonun artış eğiliminde devam etmesi halinde, emeklilerin Ocak ayı zammının %15'i aşması mümkün görünüyor. Bu oranın yanı sıra refah payı eklenip eklenmeyeceği konusu da emekliler için önem taşıyor. Emeklilerin satın alma gücünü desteklemek amacıyla, Ocak ayında yapılacak zamda refah payının dahil edilmesi ihtimaliyle ilgili açıklamalar da merakla takip ediliyor.

2 /10 Emeklilerin Ocak ayında maaşlarına yansıyacak zam oranı, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminlerine göre şekilleniyor. Çeşitli kurumlar tarafından yapılan anketler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı hakkında farklı senaryolar sunuyor:

3 /10 Reuters Anketi: Yüzde 15,04 Zam Beklentisi Reuters tarafından yapılan ankete göre, ekonomistler 2024 yıl sonu enflasyonunu %43,5 seviyesinde bekliyor. Bu tahmin doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak ayında 6 aylık TÜFE bazında %15,04 oranında bir zam yapılması öngörülüyor.

4 /10 Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi: Zam Oranı %15,53 Seviyesinde Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi %44,11 olarak açıklandı. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının %15,53 seviyesine çıkabileceğini gösteriyor.

5 /10 AA Finans Anketi: Enflasyon Beklentisi %15,63 AA Finans’ın gerçekleştirdiği ankette, 2024 yılı sonunda enflasyonun %44,23 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı %15,63 oranında gerçekleşebilir.

6 /10 FKB Ekonomik Görünüm Endeksi: %16,42 Zam Öngörüsü Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen Ekonomik Görünüm Endeksi'nde, yıl sonu enflasyonun %45,21 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Bu durumda, emekliler için Ocak ayında %16,42 oranında zam yapılması bekleniyor.

7 /10 Refah Payı Eklenirse Zam Oranı Artabilir Ocak ayında açıklanacak zam oranında bir diğer beklenti de refah payının eklenmesi. Eğer refah payı uygulaması devreye alınırsa, emeklilere yapılacak zam oranı daha da artabilecek.

8 /10 Böylece, yalnızca kök aylıklara değil, emekli maaşlarının taban aylıklarına da bir artış yansıtılması gündeme gelebilir.

9 /10 Zam Oranı Ocak Ayında Kesinleşecek SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyor. Yılın ikinci yarısında oluşacak toplam enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandıktan sonra zam oranı netleşecek.