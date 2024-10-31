Emeklilik yaşı değişecek mi? Emeklilik yaşı ve aylık bağlamaya yeni düzen! Esnafa ve çiftçiye...

Sosyal sigorta sisteminin finansal sürdürülebilirliği açısından kritik bir gösterge olan aktif/pasif oranı, 2022 yılında 2,00 seviyesindeyken, 2023 yılında emekliliğe hak kazanma koşullarındaki değişikliklerin ardından hızlı bir düşüş göstererek 1,66’ya geriledi. Çırak, stajyer ve kursiyerler hariç tutulduğunda ise bu oranın 1,84 seviyesinden 1,54’e düştüğü gözlemlendi. Bu durum, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini tehdit eden bir tabloyu ortaya koyuyor.