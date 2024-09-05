Emeklilik yaşı değişiyor mu? Emeklilikte yaş, prim ve çalışma gün sayısı yükselecek mi, kaç yaşında emekli olunacak?

Güler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olduğunu belirterek, "Bu desteğin uygulanmadığı takdirde emekli maaşı daha düşük oranda olacaktır. Dolayısıyla bu durum düzeltilmeli, bu durum sürdürülebilir hale gelmeli; daha dengeli, daha adil bir hale gelmeli.." diye konuştu.