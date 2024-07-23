Emeklilik yaşı ve prim günü sil baştan değişiyor! Düğmeye basıldı: 1999-2008 SGK başlangıç tarihine göre...

Emeklilik istemi için atılan adımlar yakından takip ediliyor. Önümüzdeki dönemde hem ev kadınlarını hem de Bağ-Kur'luları erken emekli edecek iki büyük reform gündeme gelecek. Bu reformlar, hak sahiplerine erken emeklilik imkanı sağlayacak. TBMM'de önümüzdeki dönemde özellikle çalışma hayatı ile ilgili çok önemli reformlar tartışılacak. Bu reformlardan biri, ev kadınlarına emeklilik hakkı tanırken, diğeri ise Bağ-Kur'lulara 5 yıl erken emeklilik imkanı sunacak. Böylece çalışma imkanı bulamayan ev kadınlarına emeklilik yolu açılırken, primi eksik olan Bağ-Kur'lular da yaş şartını tamamlayarak hemen emekli olabilecek.

1 / 14 Erken emeklilik süreciyle ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde, hem ev kadınları hem de Bağ-Kur'lular için erken emeklilik imkanı sunacak iki önemli reform gündeme gelecek. Bu reformlar, ilgili kesimlere erken emeklilik hakkı tanıyarak emeklilik sürecini kolaylaştıracak. İşte erken emeklilik süreci için beklenen önemli aşamalar...

2 / 14 SOSYAL GÜVENCE İMKANI Aile Koruma Paketi çerçevesinde çalışma imkanı bulamayan ya da emeklilik için yeterli primi olmayan ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturacak bir sistem uygulanacak.

3 / 14 Bu sistemde kadınların prim ödemelerinin bir kısmını devlet karşılayacak. Prim ödemelerinin sonunda ev kadınları sosyal güvencenin yanında emeklilik hakkına da kavuşacak.

4 / 14 Ev kadınlarının ödeyecekleri isteğe bağlı prim ödemelerinin üçte birini devlet karşılayacak. Bu yıl için ödenecek rakam ve hesaplama şöyle olacak: Aylık ödeme (2024) : 6.400,64 TL Devlet desteği aylık: 2.133,55 TL Yıllık devlet desteği: 25.602,56 TL

5 / 14 KOLAY EMEKLİLİK Primleri ödenen ev kadınları şartlar tamamlandığında emeklilik hakkına kavuşacak. Burada Bağ-Kur kapsamında 5400 gün yeterli olacak. Ancak daha önce çalışması ve primi bulunan kadınlar daha rahat emekli olacak.

6 / 14 Kadınlar ve özellikle anneler için ayrıca yıpranma benzeri prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi de söz konusu olacak. Sosyal güvenceye kavuşturulacak ev kadınları ve anneler için yıpranma (Fiili Hizmet Zammı) benzeri bir uygulama hayata geçecek.

7 / 14 Anneler ve ev kadınları ödedikleri prim sayısına göre her yıl ek prim günü kazanacak. Örneğin 4 yıl prim ödeyen bir anne 5 yıl prim ödemiş gibi olacak.

8 / 14 Yapılan prim desteği süresi kadar kısım emeklilik yaş şartından da düşülecek. Böylece anneler daha az prim ödeyerek daha genç yaşta emekli olabilecek.

9 / 14 BAĞKUR'LUYA 5 YIL KAZANÇ 8 Eylül 1999 öncesinde Bağ-Kur emeklilik şartları kadınlar için 7200 gün erkekler için ise 9000 gün olarak uygulanıyor.

10 / 14 Sonraki dönemde ise hem kadınlar hem erkekler için 9 bin gün olarak uygulanmaya başlandı. Getirilecek düzenleme ile 9 bin gün olan prim ödeme gün sayısı 1800 gün (5 yıl) azaltılarak 7200'e düşürülecek. Böylece 2008 sonrası SSK'lılarda olan 7200 gün şartıyla eşitlenecek.

11 / 14 Düzenleme ilk etapta basit usulde vergilendirilen esnaf odalarına kayıtlı küçük esnaf için geçerli olacak. Böylece kuaför, terzi, bakkal, berber gibi küçük esnaf ve sanatkarlar için emeklilikte prim şartı 7.200 gün olarak uygulanacak.

12 / 14 Yasal düzenleme sırasında bu kapsamın genişletilmesi de gündemde. Bu gerçekleşirse tüm Bağ-Kur'lular yararlanacak.

13 / 14 EYT'LİLER DE YARARLANACAK Düzenleme hayata geçtiğinde yaş şartını tamamlamış ancak henüz 9 bin gün prim dolduramamış 1 milyon kadar küçük esnaf 7200 günü varsa hemen emekli olacak. Aynı şekilde EYT kapsamında olan küçük esnaf da yaşa bakılmadan 7200 günü doldurmuşsa emeklilik hakkına kavuşacak. Burada esnaf için 5 yıl erken emekli olma hakkı gelecek.