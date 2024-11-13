Emeklilikte son 2.520 gün detayına dikkat! Emekli maaşınız buna göre belirleniyor

Emeklilik statüsünü belirleyen 'yedi yıl kuralı' merak ediliyor. Bu kurala göre, son 7 yılda (2.520 gün) en fazla hangi statüde prim ödenmişse, emeklilik o statü üzerinden gerçekleşiyor ve aylık buna göre bağlanıyor. İşte konu hakkında detaylar...

1 /10 Yıl sonu yaklaşırken emeklilik soruları çoğaldı. Birçok kişi 2024’te emekli olmanın maaş açısından 2025’e göre daha avantajlı olup olmadığını, farklı statülerde çalışmış olanlar ise hangi statüden emekli olacaklarını merak ediyor. SSK statüsünden emekli olmanın yolları da araştırılan konular arasında.

2 /10 Çalışanların emeklilik statüsünü belirleyen sosyal güvenlik kuralları, birçok kişinin merak konusu. Özellikle farklı sosyal güvenlik statülerinde çalışmış olanlar, hangi sistem üzerinden emekli olacaklarını öğrenmek istiyor.

3 /10 Sosyal Güvenlik Statüsü ve 'Yedi Yıl Kuralı' Çalışanlar, prim ödedikleri sosyal güvenlik sisteminden emekli oluyor. Bağ-Kur’lu çalışanlar Bağ-Kur, isteğe bağlı sigortalılar yine Bağ-Kur, işçi statüsündekiler ise 4/A (SSK) üzerinden emekli ediliyor.

4 /10 Ancak birden fazla sosyal güvenlik sisteminde çalışmış kişiler için son yedi yıldaki prim gün sayısı dikkate alınıyor.

5 /10 Yedi Yıl Kuralı: 2008 öncesinde sigortalı olanlar için uygulanan bu kurala göre, son yedi yıl (2.520 gün) içinde en fazla prim ödenen sosyal güvenlik statüsü üzerinden emeklilik gerçekleşiyor.

6 /10 Bu dönemde en az 1.260 gün prim ödenen statüden emeklilik hakkı kazanılıyor. Eşit prim ödemesi varsa en son çalışılan statü geçerli oluyor.

7 /10 Örneğin, son yedi yılda 1.260 gün SSK’ya prim ödenmişse 4/A’dan, 1.260 gün Bağ-Kur’a prim ödenmişse Bağ-Kur’dan emekli olunuyor.

8 /10 2008 Sonrası Kurallar 2008 Ekim ayı sonrasında sigortalı olanlar için tüm çalışma süresi boyunca en fazla hangi statüde prim ödenmişse, emeklilik de o statü üzerinden sağlanıyor. Bu durum, emekli maaşını ve alınacak zamları doğrudan etkiliyor.

9 /10 SSK ve Bağ-Kur Emekliliği Arasındaki Fark SSK (4/A) statüsünden emekli olmak, Bağ-Kur’a göre maaş ve emeklilik süresi açısından daha avantajlı.