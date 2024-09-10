Emeklilikte yeni prim tablosu açıklandı: 1999 sonrası sigortalı olanlara müjde! Torba yasa ve OVP sistemi ile...

İkinci Emeklilik İmkanı

OVP, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile ilgili planları da içeriyor. Şu anda zorunlu olmayan ve 45 yaş altı çalışanlara uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili düzenlemeler, ikinci bir emeklilik imkanı sunacak. Çalışanlar, hem SGK'dan emekli olmanın yanı sıra, işveren katkısıyla ikinci bir emeklilik maaşı da alabilecekler.