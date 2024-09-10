Emeklilikte yeni prim tablosu açıklandı: 1999 sonrası sigortalı olanlara müjde! Torba yasa ve OVP sistemi ile...

Türkiye, emeklilik sisteminde köklü değişikliklere hazırlanıyor. Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde yapılacak bu yeniliklerle, emeklilik koşullarında önemli revizyonlar gerçekleştirilecek. Yeni düzenlemelerle birlikte prim ödemeleri kadar prim gün sayısı da emeklilik şartlarında belirleyici bir rol oynayacak. Bu kapsamda, emeklilik için prim gün sayısının artırılması, uzun vadeli prim ödemesi yapan bireyler için avantajları beraberinde getirecek. Ayrıca, çalışanlara ikinci bir emeklilik fırsatı sunulacak. Bu değişiklikler, emeklilik sisteminin daha adil ve sürdürülebilir hale gelmesini hedefliyor.
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritasını çizerken, sosyal güvenlik sistemi ve emeklilik düzenlemeleri konusunda da önemli değişiklikler getiriyor. Yeni düzenlemeler, sosyal güvenlik mevzuatını modern ihtiyaçlara uygun hale getirecek ve emeklilik sistemi ile ilgili kapsamlı bir yenilik sürecini başlatacak. OVP çerçevesinde, emeklilik koşullarında köklü değişiklikler yapılacak. Prim ödemeleri ve prim gün sayısının emeklilik şartlarında belirleyici unsurlar haline gelmesi öngörülüyor.
OVP ile Türkiye'de Emeklilik Sistemi Köklü Değişikliklere Gidiyor
Türkiye, emeklilik sisteminde köklü reformlara hazırlanıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan Orta Vadeli Program (OVP), hem sosyal güvenlik mevzuatında hem de emeklilik düzenlemelerinde önemli değişiklikler getirecek.
Bu kapsamda, emeklilik maaşları sadece prim ödemelerine değil, prim gün sayısına da bağlı hale gelecek. Uzun süre çalışanlar ve daha fazla prim günü olanlar avantajlı konumda olacak.
Mevcut sistemde, emekli maaşları ödenen primlere göre hesaplanıyor ve üç ayrı dönem için farklı aylık bağlama oranları uygulanıyor. Her yıl güncelleme katsayıları değişirken, bu da emeklilerin maaşlarında önemli farklılıklara yol açıyor.
Örneğin, enflasyon ve büyüme verilerine göre hesaplanan güncelleme katsayısı 2024 yılında, 2025 yılından yüzde 30 daha yüksek olacak. Bu durum, 2024’te emekli olacak kişilerin maaşlarının 2025’e göre daha yüksek olmasını sağlıyor.
Yeni sistemle birlikte, çalışma süresi uzun olan çalışanların daha avantajlı hale gelmesi ve yıllar arasındaki maaş farklarının azalması hedefleniyor.
OVP'de belirtilen değişiklikler, 2025 yılının ikinci çeyreğinde hem kanun hem de idari düzenlemelerle hayata geçirilmesi planlanıyor. OVP’de bu düzenlemeler, "Sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sistemin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecektir" ifadeleriyle açıklandı.
Mevzuat Yeniden Düzenleniyor
OVP, geleceğin çalışma modellerini ve iş gücü piyasasını dikkate alarak sosyal güvenlik mevzuatında köklü değişiklikleri öngörüyor. 2025 yılının son çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeler, uzaktan ve esnek çalışmanın yanı sıra yeni nesil esnek çalışma şekillerine uyum sağlayacak.
Ayrıca, sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilerek, farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik yeni uygulamalar getirilecek.
İkinci Emeklilik İmkanı
OVP, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile ilgili planları da içeriyor. Şu anda zorunlu olmayan ve 45 yaş altı çalışanlara uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili düzenlemeler, ikinci bir emeklilik imkanı sunacak. Çalışanlar, hem SGK'dan emekli olmanın yanı sıra, işveren katkısıyla ikinci bir emeklilik maaşı da alabilecekler.
Mevcut BES düzenlemesinde çalışanlar, brüt ücretlerinin yüzde 3’ünü birikim olarak yatırırken, devlet katkısı da sağlanıyor. Yeni sistemle birlikte, işveren katkısı da eklenerek, emeklilik döneminde toplu para ya da maaş ödemeleri yapılacak.
Bu kapsamlı değişiklikler, sosyal güvenlik sisteminin daha adil ve sürdürülebilir hale gelmesini amaçlıyor.