Emekli maaş zammı için yeni zam hesapları erkenden başladı. TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon oranı hesaplamayı güncelledi. Geçtiğimiz aylarda memur ve emeklinin maaşları artırıldı ve zamlı aylar ödendi. Yeni taban aylık farkı ödemesi için ise 7 Ağustos tarihi belirlendi. 3,7 milyon kişi bu fark ödemesi için gün sayarken, Ocak zamları için ilk veriler değişmemeye başladı. Enflasyon tahminleri, Ocak ayındaki maaş artışları için önemli ipuçları sağlıyor. Peki, Ocak ayındaki memurlar, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri neler bekliyor? İşte bu sorunun çözümü...

1 / 11 Emekli maaş zammı için güncel rakamlar hesaplanmaya devam ediyor. Temmuz ayında gerçekleşen bu zam, memur ve memur emeklilerinde enflasyon farkıyla birlikte %19,31, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise %24,73 olarak yansıtılmıştır. Bu oranlarla birlikte memurlar ve emekliler, kök aylıklarına ve ek ödemelerine zamlı olarak kavuştu.

2 / 11 SGK, En Düşük Emekli Maaşı ve Fark Ödemeleri SGK, en düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye yükseltilmesiyle ilgili düzenlemenin ardından fark ödemelerinin 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bu yetenek, 3,7 milyon emeklinin 2.500 TL'ye kadar fark ödemesi alacak.

3 / 11 Ocak Ayı Zam Beklentileri Temmuz ayında gerçekleşen zamlarla birlikte memurlar ve emekliler, Ocak ayında yapılacak yeni zamları beklemeye başladı. Ocak ayında yapılacak zamların oranı, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyona bağlı olacak.

4 / 11 İlk veri olarak Temmuz ayı enflasyonu %3,23 olarak açıklandı. 2024'ün ikinci faiz oranı enflasyon oranı %14,60 olarak tahmin edilirse, SSK ve Bağ-Kur emeklileri %14,60 oranında alacaklar.

5 / 11 Memur Maaşları ve Ocak Ayı Zamları Memurlar ve memur emeklileri için Ocak ayındaki enflasyon farkıyla birlikte %10.43 zam bekleniyor.

6 / 11 Bu oranlar, Merkez Bankası'nın 2024 yılı sonu enflasyon tahminine göre şekillenecek.

7 / 11 Mevcut memur maaşlarına ve zam oranlarına göre, en düşük memur maaşı 39.205 TL'den 43.295 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı ise 17.588 TL'den 19.422 TL'ye yükselecek.

8 / 11 SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Zam Hesaplamaları Ocak ayında yapılacak zam tutarlarına göre mevcut maaşlara göre yapılacak zamlar şu şekilde olacak: Mevcut Maaş: 12.500 TL %10.64 Zamlı: 13.830 TL %14.60 Zamlı: 14.325 TL Mevcut Maaş: 13.000 TL %10.64 Zamlı: 14.383 TL %14.60 Zamlı: 14.898 TL

9 / 11 Mevcut Maaş: 14.000 TL %10.64 Zamlı: 15.489 TL %14.60 Zamlı: 16.044 TL Mevcut Maaş: 15.000 TL %10.64 Zamlı: 16.596 TL %14.60 Zamlı: 17.190 TL

10 / 11 Mevcut Maaş: 16.0 00 TL %10,64 Zamlı: 17.702 TL %14.60 Zamlı: 18.336 TL Mevcut Maaş: 17.000 TL %10.64 Zamlı: 18.808 TL %14.60 Zamlı: 19.482 TL Bu hesaplamalar, açıklanacak enflasyon rakamları ile yeniden güncellenecektir.