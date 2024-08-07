EMEKLİNİN İLK ZAM ORANI NETLEŞTİ: SSK, Bağ-Kur'luya en düşük yüzde 14.60'lık oran geldi! Emekli 2024 zam tablosu...

Emekli maaş zammı için güncel rakamlar hesaplanmaya devam ediyor. Temmuz ayında gerçekleşen bu zam, memur ve memur emeklilerinde enflasyon farkıyla birlikte %19,31, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise %24,73 olarak yansıtılmıştır. Bu oranlarla birlikte memurlar ve emekliler, kök aylıklarına ve ek ödemelerine zamlı olarak kavuştu.