Emeklilerin yeni dönem zamlı maaşları için son aşamaya gelindi. TÜİK, 3 Temmuz tarihinde haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Böylece yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon farkı belirlenecek. Özellikle maaş zammı dönemlerinde emekliler arasında kök maaş ve en düşük emekli maaşı konularında bazı kafa karışıklıkları yaşanıyor. Peki, kök maaş nedir ve en düşük emekli maaşından farkı ne? Kök maaşlara bir düzenleme yapılacak mı? En düşük emekli maaşı için beklentiler neler? İşte detaylar...