Son yıllarda zam dönemlerinde özellikle emeklilerin kök maaşları sıkça gündeme gelmeye başladı. Peki, kök maaş nedir ve en düşük emekli maaşından farkı ne? Temmuzda kök maaşlara ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı için beklentiler neler? Konuyla ilgili merak edilenler haberin detayında...
Emeklilerin yeni dönem zamlı maaşları için son aşamaya gelindi. TÜİK, 3 Temmuz tarihinde haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Böylece yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon farkı belirlenecek. Özellikle maaş zammı dönemlerinde emekliler arasında kök maaş ve en düşük emekli maaşı konularında bazı kafa karışıklıkları yaşanıyor. Peki, kök maaş nedir ve en düşük emekli maaşından farkı ne? Kök maaşlara bir düzenleme yapılacak mı? En düşük emekli maaşı için beklentiler neler? İşte detaylar...
EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ 2 KADEMELİ OLACAK
Kalıcı refah artışının anahtarını tek haneli enflasyon olarak belirleyen hükümet, 'Ücret artışı-enflasyon artışı' döngüsünden çıkmak adına piyasa öngörüleri doğrultusunda maaş artışlarına hazırlanıyor.
Enflasyon kontrol altına alındıktan ve ekonominin deprem felaketinin izlerini üstünden atmasının ardından emekliye kademeli şekilde ek zam uygulaması sürecek.
Öte yandan temmuzda 16 milyon emeklinin geliri kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle artacak.3 Temmuz 2024'te 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek. SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı belli olacak.
Memur ve memur emeklisi zam oranı enflasyon farkı ve yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı ile hesaplanacak.
SSK, Bağ-Kur ve memur emelisi için maaş zammı eşitleme formülü masaya gelecek. En düşük emekli maaşı için harekete geçilecek. Yeni rakam Meclis'in onayına sunulacak.
SADECE 1 VERİ KALDI
Emekli ve memur zammı 3 Temmuz Çarşamba günü de Haziran ayı enflasyonu açıklanınca kesinleşecek. Bu rakamla beraber 16 milyon emeklinin ve 4 milyon memurun alacağı maaşlar belli olacak.
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 25,86
Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre; Haziran ayı enflasyon beklentisi 2,56 olurken yine buradan hesapla Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.340,26'ya yükselmesi bekleniyor.
REFAH PAYI HARİÇ EMEKLİYE YÜZDE 26 ZAM
Veriler gösteriyor ki Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,86 olacak. Yani kabaca enflasyonun yüzde 26 bandında olacağı hesaplanıyor.
6 aylık enflasyon: Yüzde 25,86
SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,86
Memur enflasyon farkı: Yüzde 9,44
Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
Memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 20,04
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı enflasyon artışı yaklaşık yüzde 26, memur ve memur emeklilerinin Temmuz artışı ise yüzde 21 civarında olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2 senedir uygulanan refah payının Temmuz ayında da gündeme gelmesi bekleniyor.
Enflasyon zammına ilaveten yüzde 5-15 arasında değişen rakamlar masada bulunuyor. Enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası ekonomi yönetimi kararını verecek. Ancak öncelikli gündemde enflasyon sorunu bulunuyor.
SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI İÇİN EŞİTLEME FORMÜLÜ
Memur emeklisi de enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre zam alıyor. Ocak 2024 döneminde SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57'den refah payı ile yüzde 49,25 seviyesine yükseltilerek memur emeklisi ile eşitlendi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN EN GÜÇLÜ RAKAM 13 BİN TL
Hazine desteği ile uygulanan 10 bin TL en düşük emekli maaşı da temmuz ayında artacak. 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 26'ya göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşı 12.500-13.000 TL civarında belirlenecek. Masadaki en güçlü rakam 13 bin TL olarak dikkat çekiyor. Enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası yeni rakam Meclis'in onayına sunulacak.
EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR? HESAPLARA KAÇ TL YATACAK?
6 aylık emekli zammı belli oluyor.
Bu zam oranı emeklinin kök maaşına doğrudan uygulanıyor.
Bunun üzerine yüzde 4 ilave ek ödeme yapılıyor.
Son olarak bu rakam taban aylığın altında kalırsa Hazine desteği devreye giriyor.
Örneğin kök maaşı 9500 TL olan bir emekli düşünelim. Bu kişinin maaş ödemesi yüzde 4 ek ödemeyle 9880 TL. Ancak en düşük emekli maaşı 10000 TL olarak belirlendiği için Hazine desteği ile bu rakama tamamlanıyor.
6 aylık enflasyon zammının yüzde 25,86 ve en düşük emekli maaşının Temmuz ayında 13.000 TL olarak belirlendiğini varsayarsak;
Bu kişinin emekli kök maaşı önce 12.957 TL'ye ardından yüzde 4 ek ödemeyle 12.435 TL'ye yükselecek. Bu rakam da Hazine desteği ile 13.000 TL'ye tamamlanacak ve emekliye ödenecek.
NOT: Nihai rakamlar 3 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranı sonrası kesinleşecek ve hesaba yatacak tutarlar belli olacak.