EMEKLİNİN MAAŞ ZAMMI NETLEŞTİ! 3 aylık fark hesabı çıktı: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine 12.500 TL üzeri...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu verilerle birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için 3 aylık enflasyon farkı da netleşti. SGK ve Bağ-Kur emeklileri için zam hesaplamaları, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı verilerine göre şekillenirken, kesin oranlar Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileriyle belirlenecek. Peki 3 aylık maaş farkı ne kadar oldu? Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

1 /18 SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurların Ocak 2025 maaş zammı merakla bekleniyor. TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını 3 Ekim Perşembe günü açıkladı. Bu veriler, memur ve emekliler için enflasyon farkını belirlemede önemli bir rol oynuyor. 2024'ün ikinci yarısında oluşacak 6 aylık enflasyon farkı, yeni yıldaki maaş zam oranını belirleyecek. Şu ana kadar Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait enflasyon farkı yüzde kaç oldu? Emekliler ve memurlar için Ocak 2025'te maaşlar ne kadar artacak?

2 /18 TÜİK 3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR, YÜZDE KAÇ? Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için de yüzde 2,47, Eylül ayı için de yüzde 2,97 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 8,90 oldu.

3 /18 Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.

4 /18 OVP ve Anket Sonuçları Işığında Ocak Zammı Tahminleri Ocak ayında yapılacak zam oranı için ipuçları hem Orta Vadeli Program (OVP) hem de çeşitli anket sonuçlarından gelmeye başladı. OVP'de 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41.5 olarak açıklandı. Bu tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı yüzde 13.44 olarak hesaplanıyor.

5 /18 Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43.14 olarak belirlendi. Bu tahmin gerçekleşirse, emeklilerin zam oranı yüzde 14.76'ya yükselecek.

6 /18 Son olarak, Finansal Kurumlar Birliği'nin Eylül ayı bülteninde 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45.24 olarak açıklandı. Bu tahmin doğrultusunda emeklilerin zam oranı yüzde 16.43'e kadar çıkabilir.

7 /18 Gerek OVP gerekse anket verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki zam oranı yüzde 13.44 ile 16.43 arasında değişecek gibi görünüyor.

8 /18 İşte %8,92 oranında zam uygulanmış yeni maaşlar: Güncel maaş: 12.500 TL Zamlı maaş: 13.615 TL Güncel maaş: 12.600 TL Zamlı maaş: 13.724 TL Güncel maaş: 12.700 TL Zamlı maaş: 13.833 TL Güncel maaş: 12.800 TL Zamlı maaş: 13.942 TL

9 /18 Güncel maaş: 12.900 TL Zamlı maaş: 14.051 TL Güncel maaş: 13.000 TL Zamlı maaş: 14.160 TL Güncel maaş: 13.100 TL Zamlı maaş: 14.269 TL Güncel maaş: 13.200 TL Zamlı maaş: 14.377 TL Güncel maaş: 13.400 TL Zamlı maaş: 14.595 TL

10 /18 Güncel maaş: 13.500 TL Zamlı maaş: 14.704 TL Güncel maaş: 13.600 TL Zamlı maaş: 14.813 TL Güncel maaş: 13.700 TL Zamlı maaş: 14.922 TL Güncel maaş: 13.800 TL Zamlı maaş: 15.031 TL

11 /18 Güncel maaş: 13.900 TL Zamlı maaş: 15.140 TL Güncel maaş: 14.000 TL Zamlı maaş: 15.249 TL Güncel maaş: 14.100 TL Zamlı maaş: 15.358 TL Güncel maaş: 14.200 TL Zamlı maaş: 15.467 TL

12 /18 Güncel maaş: 14.300 TL Zamlı maaş: 15.576 TL Güncel maaş: 14.400 TL Zamlı maaş: 15.684 TL Güncel maaş: 14.500 TL Zamlı maaş: 15.793 TL Güncel maaş: 14.600 TL Zamlı maaş: 15.902 TL Güncel maaş: 14.700 TL Zamlı maaş: 16.011 TL

13 /18 Güncel maaş: 14.800 TL Zamlı maaş: 16.120 TL Güncel maaş: 14.900 TL Zamlı maaş: 16.229 TL Güncel maaş: 15.000 TL Zamlı maaş: 16.338 TL Güncel maaş: 15.500 TL Zamlı maaş: 16.883 TL Güncel maaş: 16.000 TL Zamlı maaş: 17.427 TL

14 /18 Güncel maaş: 16.500 TL Zamlı maaş: 17.972 TL Güncel maaş: 17.000 TL Zamlı maaş: 18.516 TL Güncel maaş: 17.500 TL Zamlı maaş: 19.061 TL Güncel maaş: 18.000 TL Zamlı maaş: 19.606 TL Güncel maaş: 19.000 TL Zamlı maaş: 20.695 TL

15 /18 Güncel maaş: 20.000 TL Zamlı maaş: 21.784 TL Güncel maaş: 21.000 TL Zamlı maaş: 22.873 TL Güncel maaş: 22.000 TL Zamlı maaş: 23.962 TL Güncel maaş: 23.000 TL Zamlı maaş: 25.052 TL Güncel maaş: 24.000 TL Zamlı maaş: 26.141 TL

16 /18 Güncel maaş: 25.000 TL Zamlı maaş: 27.230 TL Güncel maaş: 26.000 TL Zamlı maaş: 28.319 TL Güncel maaş: 27.000 TL Zamlı maaş: 29.408 TL Güncel maaş: 28.000 TL Zamlı maaş: 30.498 TL Güncel maaş: 29.000 TL Zamlı maaş: 31.587 TL

17 /18 Güncel maaş: 30.000 TL Zamlı maaş: 32.676 TL Güncel maaş: 31.000 TL Zamlı maaş: 33.765 TL Güncel maaş: 32.000 TL Zamlı maaş: 34.854 TL Güncel maaş: 33.000 TL Zamlı maaş: 35.944 TL Güncel maaş: 34.000 TL Zamlı maaş: 37.033 TL