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EMEKLİNİN MAAŞ ZAMMI NETLEŞTİ! 3 aylık fark hesabı çıktı: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine 12.500 TL üzeri...

EMEKLİNİN MAAŞ ZAMMI NETLEŞTİ! 3 aylık fark hesabı çıktı: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine 12.500 TL üzeri...

09:194/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu verilerle birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için 3 aylık enflasyon farkı da netleşti. SGK ve Bağ-Kur emeklileri için zam hesaplamaları, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı verilerine göre şekillenirken, kesin oranlar Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileriyle belirlenecek. Peki 3 aylık maaş farkı ne kadar oldu? Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurların Ocak 2025 maaş zammı merakla bekleniyor. TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını 3 Ekim Perşembe günü açıkladı. Bu veriler, memur ve emekliler için enflasyon farkını belirlemede önemli bir rol oynuyor. 2024'ün ikinci yarısında oluşacak 6 aylık enflasyon farkı, yeni yıldaki maaş zam oranını belirleyecek. Şu ana kadar Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait enflasyon farkı yüzde kaç oldu? Emekliler ve memurlar için Ocak 2025'te maaşlar ne kadar artacak?

TÜİK 3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR, YÜZDE KAÇ?

Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için de yüzde 2,47, Eylül ayı için de yüzde 2,97 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 8,90 oldu.

Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.

OVP ve Anket Sonuçları Işığında Ocak Zammı Tahminleri

Ocak ayında yapılacak zam oranı için ipuçları hem Orta Vadeli Program (OVP) hem de çeşitli anket sonuçlarından gelmeye başladı. OVP'de 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41.5 olarak açıklandı. Bu tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı yüzde 13.44 olarak hesaplanıyor.

Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43.14 olarak belirlendi. Bu tahmin gerçekleşirse, emeklilerin zam oranı yüzde 14.76'ya yükselecek.

Son olarak, Finansal Kurumlar Birliği'nin Eylül ayı bülteninde 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45.24 olarak açıklandı. Bu tahmin doğrultusunda emeklilerin zam oranı yüzde 16.43'e kadar çıkabilir.

Gerek OVP gerekse anket verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki zam oranı yüzde 13.44 ile 16.43 arasında değişecek gibi görünüyor.

İşte %8,92 oranında zam uygulanmış yeni maaşlar:

Güncel maaş: 12.500 TL

Zamlı maaş: 13.615 TL

Güncel maaş: 12.600 TL

Zamlı maaş: 13.724 TL

Güncel maaş: 12.700 TL

Zamlı maaş: 13.833 TL

Güncel maaş: 12.800 TL

Zamlı maaş: 13.942 TL

Güncel maaş: 12.900 TL

Zamlı maaş: 14.051 TL

Güncel maaş: 13.000 TL

Zamlı maaş: 14.160 TL

Güncel maaş: 13.100 TL

Zamlı maaş: 14.269 TL

Güncel maaş: 13.200 TL

Zamlı maaş: 14.377 TL

Güncel maaş: 13.400 TL

Zamlı maaş: 14.595 TL

Güncel maaş: 13.500 TL

Zamlı maaş: 14.704 TL

Güncel maaş: 13.600 TL

Zamlı maaş: 14.813 TL

Güncel maaş: 13.700 TL

Zamlı maaş: 14.922 TL

Güncel maaş: 13.800 TL

Zamlı maaş: 15.031 TL

Güncel maaş: 13.900 TL

Zamlı maaş: 15.140 TL

Güncel maaş: 14.000 TL

Zamlı maaş: 15.249 TL

Güncel maaş: 14.100 TL

Zamlı maaş: 15.358 TL

Güncel maaş: 14.200 TL

Zamlı maaş: 15.467 TL

Güncel maaş: 14.300 TL

Zamlı maaş: 15.576 TL

Güncel maaş: 14.400 TL

Zamlı maaş: 15.684 TL

Güncel maaş: 14.500 TL

Zamlı maaş: 15.793 TL

Güncel maaş: 14.600 TL

Zamlı maaş: 15.902 TL

Güncel maaş: 14.700 TL

Zamlı maaş: 16.011 TL

Güncel maaş: 14.800 TL

Zamlı maaş: 16.120 TL

Güncel maaş: 14.900 TL

Zamlı maaş: 16.229 TL

Güncel maaş: 15.000 TL

Zamlı maaş: 16.338 TL

Güncel maaş: 15.500 TL

Zamlı maaş: 16.883 TL

Güncel maaş: 16.000 TL

Zamlı maaş: 17.427 TL

Güncel maaş: 16.500 TL

Zamlı maaş: 17.972 TL

Güncel maaş: 17.000 TL

Zamlı maaş: 18.516 TL

Güncel maaş: 17.500 TL

Zamlı maaş: 19.061 TL

Güncel maaş: 18.000 TL

Zamlı maaş: 19.606 TL

Güncel maaş: 19.000 TL

Zamlı maaş: 20.695 TL

Güncel maaş: 20.000 TL

Zamlı maaş: 21.784 TL

Güncel maaş: 21.000 TL

Zamlı maaş: 22.873 TL

Güncel maaş: 22.000 TL

Zamlı maaş: 23.962 TL

Güncel maaş: 23.000 TL

Zamlı maaş: 25.052 TL

Güncel maaş: 24.000 TL

Zamlı maaş: 26.141 TL

Güncel maaş: 25.000 TL

Zamlı maaş: 27.230 TL

Güncel maaş: 26.000 TL

Zamlı maaş: 28.319 TL

Güncel maaş: 27.000 TL

Zamlı maaş: 29.408 TL

Güncel maaş: 28.000 TL

Zamlı maaş: 30.498 TL

Güncel maaş: 29.000 TL

Zamlı maaş: 31.587 TL

Güncel maaş: 30.000 TL

Zamlı maaş: 32.676 TL

Güncel maaş: 31.000 TL

Zamlı maaş: 33.765 TL

Güncel maaş: 32.000 TL

Zamlı maaş: 34.854 TL

Güncel maaş: 33.000 TL

Zamlı maaş: 35.944 TL

Güncel maaş: 34.000 TL

Zamlı maaş: 37.033 TL

Güncel maaş: 35.000 TL

Zamlı maaş: 38.122 TL

Güncel maaş: 36.000 TL

Zamlı maaş: 39.211 TL

Güncel maaş: 37.000 TL

Zamlı maaş: 40.300 TL

Güncel maaş: 38.000 TL

Zamlı maaş: 41.390 TL

Güncel maaş: 39.000 TL

Zamlı maaş: 42.479 TL

Güncel maaş: 40.000 TL

Zamlı maaş: 43.568 TL

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#memur maaş farkı

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