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Emeklinin Ocak ayında kazanç torbası dolacak! 24 BİN TL'YE YÜKSELDİ: En yüksek promosyon hangi bankada?

Emeklinin Ocak ayında kazanç torbası dolacak! 24 BİN TL'YE YÜKSELDİ: En yüksek promosyon hangi bankada?

12:1323/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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2024 yılı Aralık ayında bankalar, emekli vatandaşların maaşlarını kendi bünyelerine taşıması için sundukları promosyon tutarlarını güncelledi. Yeni yıl öncesi ödeme miktarlarını artıran bankalar, emeklilere daha cazip tekliflerle rekabete giriyor. Kamu ve özel bankalar arasındaki yarış hızla kızışırken, promosyon ödemeleri 24.000 TL'ye kadar ulaşabiliyor.

Bankalar, emekli maaşlarını kendi bünyelerine taşımak isteyen vatandaşlar için 2024 yılı Aralık ayında güncellenmiş promosyon ödemelerini açıkladı. Emekliler, maaşlarını üç yıl süresince aynı bankada alma taahhüdüyle yüksek promosyon ödemelerinden yararlanabilecek. İşte Aralık ayı itibarıyla geçerli olan emekli banka promosyon tutarları ve ayrıntılar!

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, emekli maaşını taşıyan müşterilerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuyor.

VakıfBank

VakıfBank, maaşını taşıyan SGK emeklilerine 24.000 TL'ye varan ödeme yapıyor. Bunun 12.000 TL'si alışverişlerden kazanılacak aylık nakit ödüllerden oluşuyor. Promosyon detayları:

5.000 TL'ye kadar ödeme: Aylık maaşı 10.000 TL'ye kadar olanlara

8.000 TL'ye kadar ödeme: 10.000 TL - 15.000 TL arası maaş alanlara

12.000 TL'ye kadar ödeme: 20.000 TL üzerinde maaş alanlara

Halkbank

Halkbank, emekli maaşını taşıyanlara 3 yıllık taahhüt karşılığında 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor:

8.000 TL: 10.000 TL - 14.999 TL arası maaşlar

10.000 TL: 15.000 TL - 19.999 TL arası maaşlar

12.000 TL: 20.000 TL üzeri maaşlar

Yapı Kredi

Yapı Kredi, SGK emeklilerine 18.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor. Ek avantajlar ise şöyle:

1.500 TL: İki yeni fatura talimatına

1.000 TL: Kredi kartı ile 1.000 TL harcamaya

500 TL: Dijital bankacılık kullanımıyla

Garanti BBVA

Garanti Bankası, emekli maaşı taşıyanlara maaş tutarına göre şu ödemeleri yapıyor:

6.250 TL: 10.000 TL'ye kadar maaş

10.000 TL: 10.000 TL - 15.000 TL maaş

15.000 TL: 20.000 TL üzeri maaş

QNB Finansbank

QNB Finansbank, emeklilere 15.000 TL'ye kadar promosyon ve 1.200 TL indirim fırsatıyla toplamda 16.200 TL ödeme sunuyor.

Akbank

Akbank, maaşını taşıyanlara 17.500 TL'ye varan promosyon ödüyor. Maaş tutarına göre ödemeler:

6.250 TL: 10.000 TL altı maaş

15.000 TL: 20.000 TL üzeri maaş

İş Bankası

İş Bankası emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında 12.000 TL'ye varan promosyon ödüyor

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