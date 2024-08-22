Memur ve emekli maaş zammı hesaplamasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi önemli bir rol oynuyor. Bankanın yıl sonu enflasyon tahminleri, Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammın belirlenmesinde etkili oluyor. Piyasanın enflasyon beklentisine göre, memur ve emekli maaşlarının Ocak 2024'te ne kadar artacağına dair çeşitli tahminler gündemde. Yılda iki kez yapılan bu zamlar, enflasyon oranı ve refah payı dikkate alınarak belirleniyor. Ocak 2025'te beklenen zam oranı ise enflasyon verilerine dayalı olarak hesaplanacak. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Ocak emekli maaş zammı için yeni tahmin...

1 / 16 Merkez Bankası, memur ve emekli maaş zammı hesaplamasında kullanılabilecek üç kritik veri yayımladı: yıl sonu enflasyon tahmini, üst banttaki tahmin ve piyasanın enflasyon beklentisi. Bu üç veri, Ocak 2025'te yapılacak zam oranının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. İşte emeklinin yeni zam oranı için güncel tahminler...

2 / 16 Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Ocak ayında memurlar ve emekliler için yapılacak zam oranlarını tahmin edebilmek amacıyla üç kritik veri yayımladı: yıl sonu enflasyon tahmini, enflasyon tahmininin üst bandı, ve piyasanın enflasyon beklentisi. Bu veriler, memur maaşları ve emekli aylıkları için zam oranlarının belirlenmesinde önemli ipuçları sunuyor.

3 / 16 Merkez Bankası'nın Yayımladığı 3 Kritik Veri: Yıl Sonu Enflasyon Tahmini (%38): TCMB, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini %38 olarak belirledi ve bu oranı korumaya devam ediyor. Bu tahmin, memur ve emekliler için yapılacak zamlarda temel alınacak ilk gösterge niteliğinde. Eğer yıl sonu enflasyonu gerçekten %38 civarında gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı ve memur maaşlarına eklenecek enflasyon farkı bu tahmin üzerinden hesaplanacak.

4 / 16 Enflasyon Tahmininin Üst Bandı (%42): TCMB, enflasyon tahmininin üst bandını ise %42 olarak açıkladı. Bu, enflasyonun beklenenden daha yüksek çıkabileceğini ve dolayısıyla zam oranlarının da bu orana göre artabileceğini gösteriyor. Eğer yıl sonu enflasyonu bu üst banda yaklaşırsa, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zamlar da daha yüksek olacaktır.

5 / 16 Piyasanın Enflasyon Beklentisi (%43,31): TCMB tarafından gerçekleştirilen Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi %43,31 olarak öngörülüyor.

6 / 16 Beklenen Zam Oranlarının Detaylı Hesaplaması: SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: %38 Enflasyon Tahmini: Eğer yıl sonu enflasyonu TCMB'nin tahmin ettiği gibi %38 oranında gerçekleşirse, 2024 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılacak zam oranı, son 6 aylık enflasyona bağlı olarak %10,65 olacaktır. Bu oran, Temmuz 2024'ten itibaren gerçekleşen enflasyonun üzerine eklenen fark olarak hesaplanır.

7 / 16 %42 Üst Bant Tahmini: Eğer enflasyon %42 seviyesinde gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon oranı yaklaşık %14,89 olacak ve emeklilere yapılacak zam bu oran üzerinden belirlenecektir.

8 / 16 %43,31 Piyasa Beklentisi: Piyasanın daha yüksek olan enflasyon beklentisi (%43,31) gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon oranı %15,89 seviyesine ulaşacak ve bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda zam alacak.

9 / 16 Memurlar ve Memur Emeklileri: %38 Enflasyon Tahmini: Memurlar ve memur emeklileri, Ocak ayında %6 toplu sözleşme zammı alacaklar. Bunun üzerine, %38 enflasyon tahmini gerçekleşirse %6,62 enflasyon farkı eklenir ve toplam zam oranı %12,62 olarak gerçekleşir.

10 / 16 %42 Üst Bant Tahmini: Eğer yıl sonu enflasyonu %42 seviyesinde gerçekleşirse, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına %9,70 enflasyon farkı eklenir ve toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam zam oranı %15,70 olur.

11 / 16 %43,31 Piyasa Beklentisi: Eğer piyasanın enflasyon beklentisi olan %43,31 oranı gerçekleşirse, memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkı %11,85 seviyesinde olur ve toplam zam oranı %17,85'e ulaşır.

12 / 16 Yıl Sonu Enflasyonunun Zamma Etkisi: 2024 Ocak ayında memur ve emekli maaşları için yapılacak zam oranları, Türkiye'deki enflasyonun ne kadar yükseleceğine bağlı olarak değişiklik gösterecek. Merkez Bankası'nın %38'lik yıl sonu enflasyon tahmini, %42'lik üst bant tahmini ve piyasanın %43,31'lik enflasyon beklentisi, memur ve emekliler için farklı zam senaryolarını ortaya koyuyor.

13 / 16 Ocak ayında yapılacak zamların kesinleşmesi için Aralık 2024 enflasyon oranlarının açıklanması gerekecek.

14 / 16 Diğer Ödemeler ve Sosyal Yardımlar: Sosyal Destek Ödemeleri: Memur zammı, aynı zamanda sosyal destek ödemelerinin de artmasına neden oluyor. Örneğin, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım yardımı gibi sosyal destekler, memur zammı oranında artıyor.

15 / 16 Temmuz Zammı ve Taban Maaş: 2024 Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri %24,73 oranında zam almışlardı ve en düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Ocak ayında bu maaşlar yeni zam oranlarıyla tekrar artacak.