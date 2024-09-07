Emeklinin yeni zam oranı paylaşıldı! Yıl sonu tahmini yüzde 41.5 olarak açıklandı: En düşük emekli maaşı 12.500 TL olanlar...

Türkiye'nin üç yıllık ekonomik yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, 2024 yılı sonu için enflasyon hedefi yüzde 41,5 olarak revize edildi. Bu güncellenen hedef, önceki tahmin olan yüzde 33'ün üzerine çıkarken, ekonomik beklentilere dair önemli bir ipucu veriyor. Açıklanan rakam neticesinde emekli ve memur maaşlarına etkisi merak ediliyor.