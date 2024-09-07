Emeklinin yeni zam oranı paylaşıldı! Yıl sonu tahmini yüzde 41.5 olarak açıklandı: En düşük emekli maaşı 12.500 TL olanlar...

Yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 41,5 olarak açıklanmasıyla birlikte, Ocak 2025'te düzenlenen zam oranlarında dağılımların en önemli bileşenlerden biri haline geldi. Temmuz ayında 10 bin liradan 12.500 TL'ye iptal edilen en düşük emekli maaşının, Ocak ayındaki enflasyon verilerinin kesinleşmesiyle birlikte yeniden çalıştırılması bekleniyor.
Türkiye'nin üç yıllık ekonomik yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, 2024 yılı sonu için enflasyon hedefi yüzde 41,5 olarak revize edildi. Bu güncellenen hedef, önceki tahmin olan yüzde 33'ün üzerine çıkarken, ekonomik beklentilere dair önemli bir ipucu veriyor. Açıklanan rakam neticesinde emekli ve memur maaşlarına etkisi merak ediliyor.
Yıl Sonu Enflasyon Tahmini ve Zam Oranları
2024 yılı sonunda enflasyon tahmininin yüzde 41,5 olarak açıklanmasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2025'te alacakları zam oranı yüzde 13,44 olarak hesaplanıyor.
Memurlar için bu oran yüzde 9,31 olacak. Bununla birlikte, geçtiğimiz dönemlerde uygulanan refah payı ile ilgili beklentiler yükseliyor.
Aralık ve Ocak aylarında verilecek kararla, hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerinin zam oranlarına refah payı eklenmesi ve zam oranlarının yüzde 20'nin üzerine çıkması gündeme gelebilir.
En Düşük Emekli Maaşı Artışı Beklentisi
Temmuz 2024'te 12.500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşının Ocak 2025'te bir kez daha artırılması gündemde. Bu artışın, enflasyon oranlarına bağlı olarak yapılması bekleniyor.
Eğer en düşük emekli maaşında bir değişiklik olmazsa, 11 bin TL ve altında kök maaşı olan emekliler sıfır zam riskiyle karşılaşabilir. Bu durumun önüne geçmek amacıyla taban maaşların zam oranları kadar artırılması bekleniyor.
Yeni Taban Maaş Hesaplaması
Refah payı hariç tutulduğunda, yüzde 13,44 oranındaki artışla en düşük emekli maaşı 14.180 TL seviyesine çıkabilir.
Bu artışla birlikte, en düşük emekli maaşı 14-15 bin TL bandına yükselecek. Bu durumda, özellikle kök maaşı düşük olan emekliler için seyyanen ödeme yapılması gündeme gelecek.
Seyyanen Ödeme ve Kök Maaş Desteği
Taban maaş uygulaması, düşük maaş alan emekliler için yapılıyor. Kök maaşları düşük olan emeklilerin maaşları belirlenen taban maaşa tamamlanıyor.
Aradaki fark, Hazine tarafından seyyanen ödeme olarak hesaplara yatırılıyor. Ancak zam artışları sadece kök maaşa uygulanıyor.
Taban maaşın altında kalan kısım ise seyyanen destekle tamamlanıyor ve bu destek e-Devlet'ten takip edilebiliyor.